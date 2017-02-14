Блокада постачання вугілля з окупованих територій загрожує національній безпеці. Про це заявив сьогодні під час засідання уряду прем’єр-міністр Володимир Гройсман. Занепокоєння блокуванням Донбасу висловив очільник представництва Євросоюзу в Україні Хьюг Мінгареллі, який зазначив, що від блокади першочергово потерпають місцеві жителі. За даними "Укренерго" запасів вугілля антрацитної групи на всіх ТЕС може вистачити на 40 діб. Населення 7 областей інформаційно готують до віялових відключень електроенергії. Втім на сьогоднішньому засіданні Кабінет міністрів України не ухвалював поки що рішень про введення надзвичайного стану на ринку електроенергії.

Учасники програми Ваша Свобода: Андрій Герус, колишній член Національної комісії з державного регулювання у сферах енергетики й комунальних послуг; Максим Єфімов, народний депутат України; Тарас Пастух, народний депутат України (телефоном)

Ведуча: Інна Кузнецова