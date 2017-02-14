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14 Лютий 2017, Київ 17:13
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Гройсман на засіданні уряду звинуватив Тимошенко у діяльності на «знищення України» (відео)

Гройсман на засіданні уряду звинуватив Тимошенко у діяльності на «знищення України» (відео)
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«Мамою української економічної слабкості, корупції і популізму» назвав колишнього прем’єра, лідера партії «Батьківщина» Юлію Тимошенко нинішній голова уряду Володимир Гройсман під час засідання Кабінету міністрів. Гройсман звинуватив Тимошенко у «жадобі до влади» і в тому, що вона, на його думку, «20 років робила все, щоб знищити Україну». За словами прем’єра, його заяви викликані звинуваченнями на його адресу, які днями озвучила лідер «Батьківщини» під час своєї прес-конференції.

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