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14 Лютий 2017, Київ 18:45
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Чеські перевізники готуються до збільшення пасажиропотоку між Чехією та Україною (відео)

Чеські перевізники готуються до збільшення пасажиропотоку між Чехією та Україною (відео)
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За даними Чеського статистичного бюро, українці – найчисленніша група іноземців у Чехії. Їх тут близько 106 тисяч. Попри затримку з «безвізом» для українців, чеські перевізники відкривають зручніші маршрути для подорожей між Україною та Чехією і наголошують, що хочуть посилити співпрацю з українськими партнерами. Цьому сприятиме, зокрема, поява Бескидського тунелю на Закарпатті, будівництво якого планують завершити вже до кінця цього року. Кореспонденти Радіо Свобода у Празі дізнавалися про найоптимальніші на сьогодні способи для українських заробітчан дістатися додому, коли обмаль часу і коштів, і про те, які можливості можуть з’явитися найближчим часом.

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