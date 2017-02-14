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14 Лютий 2017, Київ 18:42
Економіка

Як відрізняються ціни у Києві, Сєвєродонецьку, окупованому Донецьку та анексованому Сімферополі

Житній ринок, Київ

Житній ринок, Київ

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Олександр Шевченко

Радіо Свобода проводить моніторинг українських цін на основні товари та послуги. Наші журналісти проаналізували, як відрізняються ціни у столиці, окупованому Донецьку, підконтрольному Україні Сєвєродонецьку та анексованому Сімферополі. Для експерименту ми дослідили вартість проїзду, 1 літру бензину та квитка у кінотеатр, а також ціни на 7 основних продуктів: хліб, молоко, яйця, цукор, соняшникову олію, картоплю та свинину.

На непідконтрольних українській державі територіях для розрахунку тимчасово використовують російські рублі. Для порівняння ми перевели ціни у долари за місцевим курсом. Ціни фіксувалися станом на 5 січня і 5 лютого. При аналізі не враховувалась купівельна спроможність громадян, які живуть на території Криму та окупованого Донбасу. Однак і там, і там існує значний попит саме на українські товари.

Найдорожче молоко – у Сімферополі. Там літр коштує 82,5 рублі (1,41 долара). У Києві молоко продають за 19,35 гривень (70 центів). У Донецьку літр молока подешевшав на 3 рублі, порівняно з минулим місяцем. Зараз його можна купити за 40 рублів (68 центів). У Сєвєродонецьку, навпаки, подорожчав. У січні літр можна було купити за 16,50 гривень, зараз – 17,35 гривні (63 центи).

Молоко у Сєвєродонецьку подорожчало на 85 копійок

Молоко у Сєвєродонецьку подорожчало на 85 копійок

Найдорожчим хліб виявився у Сєвєродонецьку – 9,95 гривні (36 американських центів) за півкіло. На другому місці – Сімферополь. Там півкілограма хліба продають за 19,5 рублів (33 центи). У Києві півкіло хліба коштує 7,95 гривні (29 центів). Найдешевший хліб у Донецьку – 11 рублів (19 центів) за 0,5 кілограма.

Десяток яєць у Києві тепер можна купити дешевше на 1,65 гривні

Десяток яєць у Києві тепер можна купити дешевше на 1,65 гривні

Щоб купити десяток яєць у Криму, доведеться заплатити 76 рублів (1,30 долара). У Донецьку значно дешевше – 54 рублі (92 центи). Трохи менше яйця коштують у Києві – 24,95 гривні (90 центів). Майже вдвічі дешевше – у Сєвєродонецьку. Там десяток продають за 14,90 гривні (54 центи).

У Сімферополі найдорожчий цукор. 1 кілограм можна придбати за 82 центи. Усього на цент дешевше – в окупованому Донецьку. Оскільки курс рубля до долара на непідконтрольних територіях різний, вартість цукру там однакова – 48 рублів. У підконтрольних Україні містах цукор дешевший – 16,95 гривні (61 цент) у Києві і 16,30 (59 центів) у Сєвєродонецьку.

Найдешевша картопля – у Києві

Найдешевша картопля – у Києві

Кілограм картоплі у Сімферополі коштує 21,50 рубль (37 центів). У Донецьку – 18 рублів (31 цент). На третьому місці – Сєвєродонецьк. Там за кіло просять 6,55 гривні (24 центи). Найдешевша картопля у – Києві: 5,99 гривні (22 центи).

Найбільше викласти за літр соняшникової олії доведеться у Сімферополі. Там він коштує 87 рублів, що приблизно дорівнює 1,5 долара. У Донецьку літр олії коштує 75 рублів (1,27 долара). У Києві – 30,85 гривні (1,11 долара), у Сєвєродонецьку – 30,35 гривні (1,10 долара).

Кілограм свинини у Сімферополі коштує 327 рублів (5,59 долара). У Донецьку вартість кіло м’яса – 297 рублів (5,03 долара). У Києві ж – майже 95 гривень (3,43 долара), у Сєвєродонецьку – 89,98 (3,25 долара).

Свинина у Сєвєродонецьку подорожчала на 4 гривні

Свинина у Сєвєродонецьку подорожчала на 4 гривні

Найдорожче заправитись коштує у Києві – 27,99 гривні (1,01 долара) за один літр 95-го бензину. У Сєвєродонецьку доведеться заплатити 25,99 гривні (94 центи). У Донецьку заправляють за 44 російські рублі один літр, що в доларах дорівнює 75 центів. Найдешевше пальне у Сімферополі – 41,5 рубль (71 цент) за літр.

Піти у кіно найдорожче коштуватиме у Сімферополі – 200 рублів (3,42 долара). Другим йде Київ – 86 гривень, що дорівнює 3,10 долара. У Донецьку кіно теж люблять. Квиток обійдеться у 130 рублів (2,20 долара). Найдешевше похід у кінотеатр коштує у Сєвєродонецьку – 50 гривень (1,81 долара).

Квиток на тролейбус у Сєвєродонецьку коштує лише 2 гривні

Квиток на тролейбус у Сєвєродонецьку коштує лише 2 гривні

Проїзд у міському транспорті у Сімферополі в середньому складає 13 рублів (22 центи), у Києві – 3 гривні (11 центів). За 2 гривні можна скористатися транспортом у Сєвєродонецьку (7 центів). Найдешевший проїзд – у Донецьку. Там він коштує 3 рублі (5 центів).

Свинина у Києві подорожчала на понад 8 гривень

Свинина у Києві подорожчала на понад 8 гривень

Впродовж місяця ціни у Донецьку трохи впали. Так, хліб подешевшав на 4 рублі, яйця – на 6, м’ясо – на 3.

У Києві свинина подорожчала на 8 гривень, молоко – на гривню, бензин – на 2, а квиток у кінотеатр – на 6. А яйця і хліб подешевшали.

Ціни у Сімферополі впродовж місяця практично не змінилися.

У Сєвєродонецьку свинина подорожчала на 3 гривні, а картопля – на 1. Проте десяток яєць став доступнішим на 6 гривень.

«Повернуті «державі» супермаркети «АТБ» в окупованому Донецьку

«Повернуті «державі» супермаркети «АТБ» в окупованому Донецьку

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