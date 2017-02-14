Суд у Росії відхилив скаргу на арешт Сущенка (відео)

Московський міський суд відхилив скаргу на продовження до 30 квітня арешту затриманого у Росії українського журналіста Романа Сущенка. ФСБ Росії 30 вересня минулого року в Москві затримала кореспондента українського агентства «Укрінформ» Романа Сущенка, назвавши його «співробітником української розвідки», який нібито «цілеспрямовано збирав відомості про діяльність збройних сил і військ національної гвардії Російської Федерації, що є державною таємницею». Кримінальну справу російські слідчі порушили за статтею «шпигунство». Суд продовжив арешт Сущенка до 30 квітня. Сущенко всі звинувачення відкидає. Українська сторона називає звинувачення проти журналіста безпідставними і вимагає негайно його звільнити. (Відео Російської редакції Радіо Свобода)