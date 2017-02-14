(Друкуємо мовою оригіналу)

В Донецке утром снова прогремел мощный взрыв. Об этом сообщила так называемая администрация города. Жители нашли его похожим на взрыв в Калининском районе Донецка 2 февраля. Среди версий причин в соцсетях – и удар «Точкой-У». Использование ракетного комплекса «Точка-У» украинскими военными на Донбассе не раз упоминалось российскими СМИ в качестве обвинений в адрес руководства Украины. Мощность разрушительного действия комплекса настолько велика, что он приравнивается к оружию массового поражения. С начала февраля 2017 года тема украинской «Точки-У» снова всплыла в информационном поле России и группировок «ДНР» и ЛНР». Кто и зачем снова запускает призрак «Точки-У» над Донбассом?

Около 9 утра по Киеву 14 февраля в Донецке прогремел мощный взрыв. Как сообщают местные жители, взрыв произошёл на северо-западе города (в районе Донецкого завода химических изделий) и был слышен практически во всём городе.

Спикер пресс-центра штаба АТО Леонид Матюхин опровергает обвинения группировки «ДНР».Военное командование группировки «ДНР» утверждает, что взрыв произошёл в результате обстрела со стороны ВСУ артиллерией 152-миллиметрового калибра.

Любой адекватный человек должен понять, что если в Донецке что-то взрывается, то это исключительно дело рук боевиков

«Если их послушать, то 2000 снарядов каждый день по Донецку мы запускаем. Да что б от того Донецка осталось? Любой адекватный человек должен понять, что если в Донецке что-то взрывается, то это исключительно их (боевиков – ред.) рук дело».

В социальных сетях дончане сразу же стали писать о том, что взрыв по мощности был похож на произошедший 2 февраля в Калининском районе Донецка.

Тогда в сепаратистских СМИ и группах сторонников «ДНР» и «ЛНР» в социальных сетях активно распространялась информация о применении комплекса «Точка-У» украинскими военными. Позже версия с «Точкой-У» сменилась на РСЗО «Ураган».

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А 13 февраля Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту якобы применения украинскими военными оружия массового поражения, в частности «Точки-У», против «мирного населения» Донбасса. В деле Следственного комитета речь идёт о 2014–2015 годах.

По словам специалиста в сфере медиа, офицера запаса Юрия Карина, распространяя тему использования «Точки-У», её организаторы преследуют две цели одновременно.

Это элемент информационной войны и элемент судебной войны, которая нам предстоит

«Это накачка картинки для поборников русского мира, мозги которых нуждаются в регулярной обработке, а также подданных Владимира Владимировича Путина. Это элемент информационной войны и элемент судебной войны, которая нам предстоит. Таким образом Россия будет изображать фарс в ответ на то, что Украина подаёт иски в международные суды», – считает эксперт.

Дончанин с ником Петр Ануприенко провёл собственное расследование событий 2 февраля в районе «Мотеля» и опубликовал их у себя на странице «ВКонтакте». Вот к каким выводам пришёл житель города:

«1. Я утверждаю, что «Мотель» никто не обстреливал 2 февраля 2017 года

2. Я утверждаю, что грузовик был взорван часовым механизмом ровно в 22:00 по донецкому времени

3. Я утверждаю, что в грузовике не было снарядов или боеприпасов. Там была чистая взрывчатка.

4. Я утверждаю, что взрыв был спланирован структурами «захараста» для картинки московским корреспондентам.

5. Я утверждаю, что водитель грузовика «Урал» был принесён в жертву организаторами картинки прилёта «Точки-У». Его звали Андрей Ущенко, удостоверение «ДНР» 0007138 (правда, водителя так и не нашли останков)».

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Координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук также заявляет о том, что распространение информации о «Точке-У» является информационно-психологической операцией.

«Мы сообщали, что региональные подразделения ФСБ России, «курирующие» «ДНР» и «ЛНР», получили указание документировать (организовать сбор «свидетельских показаний» и фото- и видеофиксацию) мест на оккупированной территории, где за всё время конфликта, с весны 2014 года, использовались боеприпасы больших калибров (неважно, какой из сторон), а также имели место подрывы боеприпасов или даже аварии на техногенных объектах», – пишет Тымчук.

ВЫПУСК ПОЛНОСТЬЮ:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)