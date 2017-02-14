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Луганск отметил 74-ю годовщину освобождения от немецких оккупантов. 14 февраля 1943 года город полностью перешёл под контроль советских войск. В годы, предшествующие конфликту на Донбассе, эту дату отмечали скромно, подчёркивают историки. Зачастую всё заканчивалось возложением цветов к одному из памятников несколькими чиновниками мэрии. Сейчас же ситуация изменилась. Группировка «ЛНР», которая оккупировала город, устроила большое количество мероприятий в городе. По мнению украинских политологов, это делается для формирования идеологии, которая направлена на продолжение разделения украинцев.

74-ю годовщину освобождения Луганск отметил с размахом. В городе прошло большое количество акций, для проведения которых подключили школьников, студентов и бюджетников.

Так, активисты «Ассоциации молодёжи Луганщины» провели митинги около памятников освободителям города. В школах запустили патриотическую акцию «Знамя победы».

Отличились и байкеры клуба «Ночные волки. Донбасс». Они вновь установили большую красную звезду в районе железнодорожного вокзала. Этот монумент был раньше повреждён взрывом и вскоре упал.

«Чиновники» группировки «ЛНР» в своих поздравлениях проецировали события Второй мировой войны на современность, вновь заявляя, что «борются с фашизмом в Украине». А некоторые представители молодёжи даже провели флешмоб в честь тех, кто помогает Луганску в современном конфликте.

У нас есть символ «русской весны» – «вежливые люди», которые впоследствии защищали наши интересый

«У нас есть такой небольшой символ «русской весны». Когда мы видели добрых, «вежливых людей» на улицах, которые впоследствии защищали наши интересы», –заявил координатор организации «Молодая гвардия» Юрий Дяченко.

В годы независимости Украины день освобождения Луганска отмечали более скромно. Чиновники также формально относились к этой дате, вспоминает луганский историк Валерий Снегирев.

Интерес к ней сильно вырос только непосредственно перед началом конфликта на Донбассе. Было проведено несколько мероприятий, в том числе реконструкция боёв за Луганск, а также автопробег по маршрутам 8-го корпуса Башкирской дивизии, которая пыталась освобождать город.

При этом реконструкция проходила не там, где реально шли бои, а в районе транспортной развязки возле села Хрящеватое, где уже летом 2014 года развернулись ожесточённые бои между сепаратистами и ВСУ. Маршрут автопробега также не соответствовал местам реальных военных событий.

Потом как раз по этим дорогам пошли «гумконвои» в обход блокпостов

«Но они как-то странно шли. Как раз вдоль границы с Россией. 40 джипов по просёлочной дороге. Потом как раз по этим дорогам пошли «гумконвои» в обход блокпостов», – рассказал Валерий Снегирев.

Идеология сепаратистов направлена на дальнейшее разделение украинцев – Руслан Бортник

Сейчас же сепаратисты продолжают использовать отдельные фрагменты истории для формирования идеологии, которая направлена на продолжение разделения украинцев. Такое мнение высказал политолог Руслан Бортник. По его словам, в ход идут советские мотивы, так как они ближе населению.

Постсоветская мифология объединяет людей, которые живут в Луганске. Она отличает их от всей Украины

«Раскол прошёл. И сегодня, условно говоря, постсоветская мифология объединяет людей, которые живут в Луганске. Она делает их другими. Она отличает их от всей Украины», – рассказал Руслан Бортник.

В свободной же Украине, по словам Руслана Бортника, идёт героизация людей и организаций, которые преследовались советским режимом.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)