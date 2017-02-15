Радіо Свобода Daily: за прострочену сплату комунальних послуг – пеня

Доброго ранку!

Без надзвичайного стану в енергетиці

Уряд не розглядав впровадження надзвичайного стану в енергетиці у зв’язку із блокадою залізниці на Донбасі. Про це повідомив за підсумками засідання віце-прем’єр-міністр України Геннадій Зубко. За його словами, ще день-два повинне тривати обговорення, яким чином зменшити споживання вугілля із 28 тисяч тонн до 20 тисяч. Натомість прем’єр-міністр Володимир Гройсман запевнив, що уряд якісно підготувався до опалювального сезону, але «деякі українці» хочуть його зірвати і спонукати тимчасові вимкнення електроенергії. «Нам треба розмежувати боротьбу з контрабандою і розмежувати боротьбу з українським народом», – обурився він.

Партії за ціною «Євробачення»

Політичні партії з минулого року почали отримувати кошти українських податківців на ведення своєї діяльності. Державне фінансування партії витрачають переважно на рекламу самих себе, на заробітні плати та на оренду приміщень. Передбачалося, що кошти з бюджету мали б звільнити політичні партії від впливу олігархів. Втім, вони стали лише прикриттям для тіньових схем, на думку ініціатора ухвалення цього законопроекту. На додаток у 2017 році парламентські партії отримають з державного бюджету понад 400 мільйонів гривень, що перевищує державне фінансування музеїв і майже дорівнює сумі, виділеній державою на «Євробачення».

Не сплатив за комунальні – готуйся до пені

За прострочену сплату комунальних послуг – пеня. Таке запровадження передбачає законопроект «Про житлово-комунальні послуги», який уже ухвалили в першому читанні. Якщо ця норма пройде друге читання – за кожен день несплати споживачеві нараховуватимуть додатково 0,01% від суми. Це потрібно для того, аби дисциплінувати українців, утім, запровадження пені ще можуть відкласти на рік-два, говорять у профільному комітеті Верховної Ради. Та деякі експерти називають цю ініціативу несправедливою та неефективною: навряд той, хто не має грошей на оплату платіжки, знайде їх, побоюючись штрафу.

«Замполіт» Прилєпін

Письменник Захар Прилєпін став заступником командира батальйону «спецназу» угруповання «ДНР», яке в Україні визнане терористичним, по роботі з особовим складом, тобто «політруком» або «замполітом». Прилєпін відразу ж заявив, що письменником себе не відчуває, і книжки можна писати доти, поки не опинишся у труні. А ось убивати він готовий. Однак літературні критики, знайомі і з творчістю Прілєпіна, і з ним особисто, «офіцерські чини» письменника сприймають не інакше як піар.

У Росії переселенцям краще?

У результаті війни на Донбасі близько 2 мільйонів людей перебралися до інших областей України, близько мільйона перебралися до Росії. Як склалося їхнє життя у нових місцях? Де вони почуваються краще і чи збираються повертатися? Дізнатися це можна з дослідження, яке провів Центр східноєвропейських та міжнародних досліджень. А з нього випливає, що переселенці з Донбасу в Росії влаштувалися краще, ніж в Україні. Вони більше задоволені своїм життям, мають роботу і вищі доходи, і, мабуть, не дивно, що підтримують уряд своєї нової країни більше, ніж їхні краяни, які переселилися в українські області.

Радянський Союз у ХХІ столітті

А от як виглядає Радянський Союз у ХХІ столітті на окупованих територіях, можна дізнатися із спецрепортажу. Там Ленін закликає бойовиків безкоштовно замінити шини в окупованому Луганську, а вивіска їдальні пропонує пельменям з усіх країн об’єднатися. Водночас у сусідньому тимчасово окупованому Донецьку лідер бойовиків Захарченко грає роль «вождя вільних народів».

На завершення сьогодні два освітні лінки:

Перший про ісландський секрет «очищення» дозвілля молоді.

А другий про три унікальні методи американських учителів, що привели учнів до небачених успіхів.

Труднощі роблять нас сильнішими, а долати їх треба разом!

Ваше Радіо Свобода Daily