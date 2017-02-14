Гройсман пишається зростанням ВВП і критикує Тимошенко

Київ – Українська економіка зростає завдяки злагодженим діям уряду та зусиллям простих українців, заявив прем’єр-міністр Володимир Гройсман, звітуючи за минулий рік роботи уряду. Він повідомив, що у четвертому кварталі 2016 року зростання ВВП сягнуло 4,7% у порівнянні з аналогічним періодом 2015 року. Водночас Гройсман розкритикував учасників транспортної блокади окупованих районів Донбасу, яка, на його думку, загрожує українській енергетиці, обсягам експорту та стабільності національної валюти. Ще з різкішою критикою він виступив щодо колишнього прем’єра та лідера фракції «Батьківщина» Юлії Тимошенко, яка намагається порушити в парламенті питання про звільнення голови уряду. Утім, деякі економісти вже назвали економічну політику Кабміну недостатньо ефективною, оскільки, на їхню думку, українська економіка зростає переважно за рахунок сировинного експорту, а не інновацій.

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Українську економіку вдалося стабілізувати, і у 2016 році вона прискорила зростання, в тому числі завдяки зусиллям уряду, заявив, звітуючи про рік роботи Кабінету міністрів України, прем’єр-міністр Володимир Гройсман.

«Ми змогли з другого півріччя забезпечити зростання валового внутрішнього продукту на 2,2% відносно попереднього року. А в четвертому кварталі, і це реальна цифра, – на 4,7% (відносно четвертого кварталу 2015 року – ред.), – звітує прем’єр. – Українська економіка почала підійматися з колін, і це означає, що надалі ми матимемо можливості для підвищення всіх необхідних соціальних стандартів».

Гройсман уточнив, що далі уряд рухатиметься шляхом дерегуляції та плануватиме свої дії на кілька років уперед, щоб Україна стала передбачуваною для бізнесу державою.

Блокада Донбасу може «підірвати» експорт і стабільність гривні – Гройсман

Одним з успіхів своєї роботи, а також результатом діяльності попереднього прем’єра Арсенія Яценюка та його складу Кабміну, Гройсман назвав зменшення енергетичної залежності від Росії. Водночас у цій сфері, на його думку, значної шкоди може завдати блокада постачання енергетичного вугілля з непідконтрольної частини Донбасу.

Я хочу розмежувати боротьбу з контрабандою і боротьбу з українським народом

«Власними руками українці (деякі!) хочуть зірвати опалювальний сезон, спонукати віялові відключення! Це – неприпустимо. Тому я хочу розмежувати боротьбу з контрабандою і боротьбу з українським народом», – сказав він.

Володимир Гройсман визнає, що він «контрабанду» не підтримує, однак – виступає за ввезення з окупованих територій «критично необхідної сировини з українських надр».

«Це (торговельна блокада окупованих районів –ред.) здатне звести нанівець економічне зростання, зменшити експорт металургії та електроенергії. А це може підірвати стабільність національної валюти. Про це теж треба думати в наметах під час блокування!» – закликав прем’єр.

Утім, звіт прем’єр-міністра вже викликав критику в частини економістів. Один з них, виконавчий директор фонду Блейзера в Україні Олег Устенко вважає, що оптимізм прем’єр-міністра щодо економічних показників України є передчасним.

«Я б не сказав, що можна вже оцінювати економічне зростання в останньому кварталі року на 4,7%. В річному вимірі – це 1,8%. Зростання – недостатнє після падіння, яке було у 2014 році (Україна нині ще не досягла рівня ВВП до 2014 року), а також враховуючи ВВП на душу населення, за яким Україна має передостаннє місце в Європі», – пояснює економіст.

Можна поставити під сумнів слова Гройсмана про системні зміни

Устенко додає, що уряд Володимира Гройсмана припустився низки помилок, і якби не це – економічне зростання було б набагато більшим, адже умови на міжнародних ринках цьому сприяють.

«Головна помилка – в архаїчній моделі експортно орієнтованої економіки, тому можна поставити під сумнів слова Гройсмана про системні зміни. Маємо зростання за рахунок експорту, адже на зовнішніх ринках трохи вирівнялася ситуація», – каже експерт.

Водночас зростання інвестицій упродовж року, про яке свідчить державна статистика, стосувалося переважно підтримки банків їхніми іноземними власниками, тоді як реальний сектор економіки отримав близько мільярда доларів інвестицій, а цього наразі замало для потужного зростання, визнає аналітик.

Політична «дуель» Гройсман – Тимошенко: мета – перевибори?

Я вважаю, що мамою української економічної слабкості, знищення української незалежності, корупції, популізму та неефективності є Юлія Тимошенко

Між тим, на завершення засідання уряду Гройсман зробив несподівану заяву: він розкритикував колишнього прем’єра, лідера партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко, назвавши її «мамою української економічної слабкості, корупції і популізму».

«Батьками корупції, популізму, неефективності, постійних економічних криз є теж люди. Я вважаю, що мамою української економічної слабкості, знищення української незалежності, корупції, популізму та неефективності є Юлія Тимошенко», – кинув Гройсман на засіданні Кабміну.

Юлія Тимошенко пізніше на своєму сайті відповіла на звинувачення прем’єр-міністра Володимира Гройсмана, заявивши, що такі слова прем’єра щодо неї – свідчення «слабкості і нездатності діяти морально, духовно і чесно».

«Я дякую за таку «валентинку» від прем’єр-міністра України напередодні свята», – сказала Тимошенко.

Зі свого боку, додала Тимошенко, вона здивована заявами очільника уряду про зростання економіки.

«Моя реакція стосується того, що прем’єр-міністр думає, що його політика дозволяє українцям жити краще і краще. Це – неадекватно», – вважає парламентар.

Намагання зняти прем’єра з посади синхронно з можливими протестами та блокадою окупованих районів Донбасу має більш далекосяжну мету – дочасні вибори, пояснює Радіо Свобода політолог Володимир Фесенко. З заявою Гройсмана щодо Тимошенко, на думку експерта, «добре попрацювали політтехнологи».

Гройсман – проміжна мета Тимошенко, кінцева – перевибори. «Мама корупції й популізму» – політтехнологічна формула, вона легко цитується. До того ж, прем’єр перевів протистояння з «Батьківщиною» в міжособистісну площину – це тепер така собі дуель. Тактика ризикована, але часто дає результати

«Все достатньо просто: Тимошенко вимагає відставки уряду та намагається через парламент просувати це питання. До квітня недовіру урядові не можна висловлювати – тому ставлять під сумнів постанову про призначення самого лише прем’єра. У «Батьківщині» координують ці дії з можливими протестами і з блокадою Донбасу. Гройсман – проміжна мета Тимошенко, кінцева – перевибори. Гройсман, звісно, емоційний. Але в його реакції були певні політологічні моменти. «Мама корупції й популізму» – політтехнологічна формула, вона легко цитується. До того ж, прем’єр перевів протистояння з «Батьківщиною» в міжособистісну площину – це тепер така собі дуель. Тактика ризикована, але часто дає результати», – пояснює ситуацію Фесенко.

Тимошенко обіцяє домагатися від Верховної Ради зареєструвати проект постанови про звільнення Гройсмана з посади голови уряду.

10 лютого у Верховній Раді група депутатів на чолі з Юлією Тимошенко зареєструвала постанову про відставку Гройсмана. Однак через кілька годин ця постанова з сайту Верховної Ради зникла.