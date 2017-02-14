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14 Лютий 2017, Київ 23:14
Політика

Гройсман пишається зростанням ВВП і критикує Тимошенко

Володимир Гройсман та Юлія Тимошенко (в центрі)

Володимир Гройсман та Юлія Тимошенко (в центрі)

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Київ – Українська економіка зростає завдяки злагодженим діям уряду та зусиллям простих українців, заявив прем’єр-міністр Володимир Гройсман, звітуючи за минулий рік роботи уряду. Він повідомив, що у четвертому кварталі 2016 року зростання ВВП сягнуло 4,7% у порівнянні з аналогічним періодом 2015 року. Водночас Гройсман розкритикував учасників транспортної блокади окупованих районів Донбасу, яка, на його думку, загрожує українській енергетиці, обсягам експорту та стабільності національної валюти. Ще з різкішою критикою він виступив щодо колишнього прем’єра та лідера фракції «Батьківщина» Юлії Тимошенко, яка намагається порушити в парламенті питання про звільнення голови уряду. Утім, деякі економісти вже назвали економічну політику Кабміну недостатньо ефективною, оскільки, на їхню думку, українська економіка зростає переважно за рахунок сировинного експорту, а не інновацій.

Українську економіку вдалося стабілізувати, і у 2016 році вона прискорила зростання, в тому числі завдяки зусиллям уряду, заявив, звітуючи про рік роботи Кабінету міністрів України, прем’єр-міністр Володимир Гройсман.

«Ми змогли з другого півріччя забезпечити зростання валового внутрішнього продукту на 2,2% відносно попереднього року. А в четвертому кварталі, і це реальна цифра, – на 4,7% (відносно четвертого кварталу 2015 року – ред.), – звітує прем’єр. – Українська економіка почала підійматися з колін, і це означає, що надалі ми матимемо можливості для підвищення всіх необхідних соціальних стандартів».

Гройсман: у порівнянні з минулим роком економіка України зросла на 2,2%
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Гройсман уточнив, що далі уряд рухатиметься шляхом дерегуляції та плануватиме свої дії на кілька років уперед, щоб Україна стала передбачуваною для бізнесу державою.

Блокада Донбасу може «підірвати» експорт і стабільність гривні – Гройсман

Одним з успіхів своєї роботи, а також результатом діяльності попереднього прем’єра Арсенія Яценюка та його складу Кабміну, Гройсман назвав зменшення енергетичної залежності від Росії. Водночас у цій сфері, на його думку, значної шкоди може завдати блокада постачання енергетичного вугілля з непідконтрольної частини Донбасу.

Я хочу розмежувати боротьбу з контрабандою і боротьбу з українським народом
Володимир Гройсман

«Власними руками українці (деякі!) хочуть зірвати опалювальний сезон, спонукати віялові відключення! Це – неприпустимо. Тому я хочу розмежувати боротьбу з контрабандою і боротьбу з українським народом», – сказав він.

Володимир Гройсман визнає, що він «контрабанду» не підтримує, однак – виступає за ввезення з окупованих територій «критично необхідної сировини з українських надр».

«Це (торговельна блокада окупованих районів –ред.) здатне звести нанівець економічне зростання, зменшити експорт металургії та електроенергії. А це може підірвати стабільність національної валюти. Про це теж треба думати в наметах під час блокування!» – закликав прем’єр.

Українська економіка зростає, але «вугільна блокада» може нашкодити – Гройсман
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Утім, звіт прем’єр-міністра вже викликав критику в частини економістів. Один з них, виконавчий директор фонду Блейзера в Україні Олег Устенко вважає, що оптимізм прем’єр-міністра щодо економічних показників України є передчасним.

«Я б не сказав, що можна вже оцінювати економічне зростання в останньому кварталі року на 4,7%. В річному вимірі – це 1,8%. Зростання – недостатнє після падіння, яке було у 2014 році (Україна нині ще не досягла рівня ВВП до 2014 року), а також враховуючи ВВП на душу населення, за яким Україна має передостаннє місце в Європі», – пояснює економіст.

Можна поставити під сумнів слова Гройсмана про системні зміни
Олег Устенко

Устенко додає, що уряд Володимира Гройсмана припустився низки помилок, і якби не це – економічне зростання було б набагато більшим, адже умови на міжнародних ринках цьому сприяють.

«Головна помилка – в архаїчній моделі експортно орієнтованої економіки, тому можна поставити під сумнів слова Гройсмана про системні зміни. Маємо зростання за рахунок експорту, адже на зовнішніх ринках трохи вирівнялася ситуація», – каже експерт.

Водночас зростання інвестицій упродовж року, про яке свідчить державна статистика, стосувалося переважно підтримки банків їхніми іноземними власниками, тоді як реальний сектор економіки отримав близько мільярда доларів інвестицій, а цього наразі замало для потужного зростання, визнає аналітик.

Політична «дуель» Гройсман – Тимошенко: мета – перевибори?

Я вважаю, що мамою української економічної слабкості, знищення української незалежності, корупції, популізму та неефективності є Юлія Тимошенко
Володимир Гройсман

Між тим, на завершення засідання уряду Гройсман зробив несподівану заяву: він розкритикував колишнього прем’єра, лідера партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко, назвавши її «мамою української економічної слабкості, корупції і популізму».

«Батьками корупції, популізму, неефективності, постійних економічних криз є теж люди. Я вважаю, що мамою української економічної слабкості, знищення української незалежності, корупції, популізму та неефективності є Юлія Тимошенко», – кинув Гройсман на засіданні Кабміну.

Гройсман на засіданні уряду звинуватив Тимошенко у діяльності на «знищення України» (відео)
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Юлія Тимошенко пізніше на своєму сайті відповіла на звинувачення прем’єр-міністра Володимира Гройсмана, заявивши, що такі слова прем’єра щодо неї – свідчення «слабкості і нездатності діяти морально, духовно і чесно».

«Я дякую за таку «валентинку» від прем’єр-міністра України напередодні свята», – сказала Тимошенко.

Зі свого боку, додала Тимошенко, вона здивована заявами очільника уряду про зростання економіки.

«Моя реакція стосується того, що прем’єр-міністр думає, що його політика дозволяє українцям жити краще і краще. Це – неадекватно», – вважає парламентар.

Намагання зняти прем’єра з посади синхронно з можливими протестами та блокадою окупованих районів Донбасу має більш далекосяжну мету – дочасні вибори, пояснює Радіо Свобода політолог Володимир Фесенко. З заявою Гройсмана щодо Тимошенко, на думку експерта, «добре попрацювали політтехнологи».

Гройсман – проміжна мета Тимошенко, кінцева – перевибори. «Мама корупції й популізму» – політтехнологічна формула, вона легко цитується. До того ж, прем’єр перевів протистояння з «Батьківщиною» в міжособистісну площину – це тепер така собі дуель. Тактика ризикована, але часто дає результати
Володимир Фесенко

«Все достатньо просто: Тимошенко вимагає відставки уряду та намагається через парламент просувати це питання. До квітня недовіру урядові не можна висловлювати – тому ставлять під сумнів постанову про призначення самого лише прем’єра. У «Батьківщині» координують ці дії з можливими протестами і з блокадою Донбасу. Гройсман – проміжна мета Тимошенко, кінцева – перевибори. Гройсман, звісно, емоційний. Але в його реакції були певні політологічні моменти. «Мама корупції й популізму» – політтехнологічна формула, вона легко цитується. До того ж, прем’єр перевів протистояння з «Батьківщиною» в міжособистісну площину – це тепер така собі дуель. Тактика ризикована, але часто дає результати», – пояснює ситуацію Фесенко.

Тимошенко обіцяє домагатися від Верховної Ради зареєструвати проект постанови про звільнення Гройсмана з посади голови уряду.

10 лютого у Верховній Раді група депутатів на чолі з Юлією Тимошенко зареєструвала постанову про відставку Гройсмана. Однак через кілька годин ця постанова з сайту Верховної Ради зникла.

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