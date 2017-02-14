Гроші зібрали, тарифи підняли, а енергетичної незалежності від зони АТО немає – Герус

Державні інтереси в українських посадовців не у пріоритеті, коли йдеться про торгівлю з тимчасово неконтрольованими Україною територіями, вважає колишній член Національної комісії з державного регулювання у сферах енергетики й комунальних послуг Андрій Герус. За його словами, над питаннями безпеки та енергетичної незалежності превалює комерційний інтерес. За даними експерта, в ОРДЛО вугілля коштує 600–800 гривень, тоді як в українські тарифи воно включене по 1800 гривень.

Постачання вугілля з ОРДЛО на підконтрольні Україні території має фінансове підґрунтя, питання ж національної безпеки і енергетичної незалежності України для нинішньої влади вторинні, вважає колишній член Національної комісії з державного регулювання у сферах енергетики й комунальних послуг Андрій Герус.

За його словами, два роки урядовці неодноразово підвищували ціну на енергоносії і для населення, і для непобутових споживачів, аби зробити незалежним український енергетичний сектор, однак кошти були привласнені.

«Гроші зібрали, тарифи підняли, а незалежності від зони АТО немає, хоча її всі споживачі вже оплатили», – сказав Андрій Герус.

Величезний перепад у ціні дозволяє маржу. Люди, які володіють тими шахтами, не бідні. Це найбагатша людина України

«Величезний перепад у ціні, який дозволяє маржу при поставці вугілля сюди. По дорозі дуже багато зацікавлених людей. Обсяги ж величезні. Люди, які володіють тими шахтами, не бідні. Це найбагатша людина України. Корупційний клубок – під торгівлю підв’язуються все нові і нові товари. І це затягує, затягує і затягує. Дуже складний момент із політичної точки зору також. З одного боку, коли військовослужбовців піднімають в атаку, вони йдуть і воюють – реально війна йде, а з іншого боку, їм говорять: там наші люди! Їм навіть не відповідати, бо там «наші люди»?» – говорить колишній член НКРЕКП.

У Краматорської ТЕС вугілля залишилося на 4 дні – Єфимов

Як у Криму. Не маємо жодного острівця України всередині Криму. Тоді ухвалимо політичне рішення – забудемо про «Мінськ» і збудуємо там стіну. Але з усіма наслідками…

Проти повної торгівельної блокади ОРДЛО виступає народний депутат України від БПП Максим Єфимов. Він вважає, що саме через блокування неконтрольованих Києвом територій Україна може втратити східну частину Донбасу.

«Як у Криму. Не маємо жодного острівця України всередині Криму. Тоді ухвалимо політичне рішення – забудемо про «Мінськ» і збудуємо там стіну. Але з усіма наслідками… У Краматорську вугілля залишилося 4 тисячі тонн. Цифра – факт! У плановому режимі Краматорська ТЕС використовує 800 тонн на добу. Вона може пропрацювати 5 днів!» – наголосив Єфимов.

​Замінити вугілля з Донбасу можна за півроку – Герус

Способи для маневру в України є, у свою чергу переконаний Андрій Герус. За його словами, зібрано вдосталь фінансових ресурсів – треба приходити до компромісу. Надзвичайний стан – це не віялові відімкнення, а щоб економити антрацит, каже колишній член НКРЕКП. Втім, через 1,5 місяця можуть виникнути серйозніші проблеми.

«9 мільйонів тонн споживаємо з зони АТО. Два блоки Зміївської ТЕС, які можна було реконструювати, обіцяли це зробити ще минулого року. Це мільйон тонн економії – з вугілля марки «А» переводимо на вугілля марки «Г». Два блоки Бурштинської ТЕС розвертаємо з експорту електроенергії на внутрішній ринок. Це економія 1,5 мільйона тонн. Через порти можемо перевалити 5 мільйонів тонн. Це вже 7,5 мільонів тонн із дев’яти. Це все можна зробити за півроку», – каже Герус.

Водночас народний депутат від «Самопомочі» Тарас Пастух вважає, що влада сама нагнітає ситуацію щодо введення надзвичайного стану в енергетиці. За його словами, держава витягнула з українців кошти, щоб дати можливість тепловим генераціям закуповувати вугілля по світових цінах, сама «створила додаткову можливість олігархам заробляти».

Підприємства Ахметова ахметовським шахтам за це вугілля платять у два рази дешевше. Там надприбутки!

«Влада стільки часу брехала людям в очі, прикриваючи брехню війною і нашими загиблими хлопцями! Встановила ціну для виробництва електроенергії, і кожен знав: платить за вугілля з розрахунку 1800 гривень за кожен мегават, а воно коштує на окупованій території 600–700 гривень. Підприємства Ахметова ахметовським шахтам за це вугілля платять у два рази дешевше. Там надприбутки!» – сказав Пастух.

Блокада постачання вугілля з окупованих територій загрожує національній безпеці – про це заявив сьогодні під час засідання уряду прем’єр-міністр Володимир Гройсман. Занепокоєння блокуванням Донбасу висловив очільник представництва Європейського союзу в Україні Юґ Мінґареллі, який зазначив, що від блокади першочергово потерпають місцеві жителі.

За даними «Укренерго», запасів вугілля антрацитової групи на всіх ТЕС може вистачити на 40 діб. У семи областях можливі відімкнення електроенергії.

(Над текстовою версією матеріалу працювала Тетяна Манільчук)

Гості: Андрій Герус, колишній член Національної комісії з державного регулювання у сферах енергетики й комунальних послуг, Максим Єфімов, народний депутат України, Тарас Пастух, народний депутат України (телефоном)