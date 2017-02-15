Гройсман і Тимошенко: хто кому мама? (Огляд преси)

У статті «Хто кому мама?» газета «Україна молода» пише, що протистояння між Володимиром Гройсманом та Юлією Тимошенко перейшло в публічну площину. Газетярі зазначають, що блокада торгівлі з окупованими територіями, ультиматуми Ахметова і гарячкові спроби уряду викрутитися з цієї ситуації порушили хитку рівновагу і вивели політичне протистояння на новий рівень. Двигуном цих процесів знову виступила Юлія Тимошенко, яка почала вимагати відставки Володимира Гройсмана з посади прем’єра. Загалом, глава уяду зараз опинився у непростій ситуації. Бо йому доводиться не лише воювати з Тимошенко, а й якось викручуватися перед ультиматумами Ахметова, який погрожує зупинити підконтрольні йому ТЕЦ, якщо не буде поставок вугілля, перед вимогами міжнародних фінансових структур та громадянського суспільства, в якого виникає все більше запитань і до уряду, і до прем’єра. І знайти адекватні пояснення логіки своїх дій йому стає все важче, констатує газета «Україна молода».

Експерт газети «День» стверджує, що Україна може обійтись без вугілля з окупованих територій. Однак це потребує дій на кількох напрямках. Перше: переобладнання державних станцій на вугілля марки «г», яке є цілком доступним на території України. Друге: налагодження системи імпорту необхідної кількості вугілля марки «а». Нинішня тарифна методологія, так званий «Роттердам +» цілком дозволяє це зробити. Однак, уряд не наполіг протягом весни та літа на закупівлі імпортного вугілля. Результатом є те, що зараз Україна не має достатніх резервів і ситуація реально складна. Оперативно ситуацію можна виправити за рахунок «віялових» відключень. Або треба починати генерацію електроенергії з газу чи мазуту, але така електроенергія буде щонайменше вдвічі дорожча, ніж з вугілля. І за прорахунки уряду знов сплатить споживач. Докладніше йдеться в статті «Антрацитний» цугцванг».

Україна наче навмисне не готувалась замінити антрацит вугіллям газової групи, а блокада вугілля з окупованих територій виявила слабкі ланки у стратегії безпеки. На цьому наголошує газета «Україна молода». Видання стверджує, що Київ сам вказує ворогові, що блокування поставок антрациту може виявитися для держави катастрофою. Для Росії блокування дешевше і безпечніше, з точки зору порушення нею міжнародного права, ніж, наприклад, завезення на Донбас «градів» чи танків. До кого висувати претензії? Чи вирішить це проблему залежності від антрациту української енергетики? Крім цього, не виключено, що нинішні блокувальники забезпечать вільні поставки законно оформленого вугілля при подальшій блокаді всіх інших товарів. І що тоді робитимуть і говоритимуть опоненти блокади? Роздуми про це в статті «Підказка для ворога?».

Газета «День» переконує, що термін «гібридна війна» використовується владою для того, щоб створити собі люфт у визначеннях. Тобто офіційна українська сторона фразу гібридності використовує, щоб відійти від необхідності називати війну війною, а отже, дати можливість торгувати з агресором і чинити інші колабораційні дії, зазначає видання.

Газета «Голос України» констатує, що Україну накрила хвиля неплатежів за комунальні послуги. Спричинене це значним збільшенням розміру цих послуг, а також зменшенням реальних доходів населення. Чого чекати в разі, якщо борг не погасити вчасно або не реструктуризовувати його, розповідає парламентське видання.