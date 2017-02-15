Білий дім: Трамп жорсткий щодо Росії, захоплення Криму дозволила адміністрація Обами

Президент США Дональд Трамп очікує від Росії деескалації насильства та повернення Криму, а захоплення Криму відбулося за адміністрації Барака Обами. Про це, коментуючи ситуацію навколо відставки радника президента США з питань національної безпеки Майкла Флінна, заявив речник Білого дому Шон Спайсер.

Спайсер заявив, що президент попросив Флінна піти у відставку після того, як стало відомо, що останній викривив суть своєї розмови із послом Росії у США Кисляком, яка відбулась у грудні. Флінн, всупереч повідомленням у ЗМІ та витокам із спецслужб США, які здійснювали прослуховування розмови, наполягав, що не порушував питання санкцій щодо Росії у розмові. Проте кількість доказів протилежного постійно зростала.

Флінн зокрема заявив віце-президенту США, що розмова з Кисляком не торкалась санкцій.

«Довіра між президентом та генералом Флінном була підірвана до такого рівня, що він відчував, що зміни необхідні. Президент переживав, що генерал Флінн дезінформував віце-президента та інших. Він також переживав про це у світлі чутливої інформації, з якою має справа людина в позиції радника з нацбезпеки, відносно Китаю, Північної Кореї та Близького Сходу. Президент мусить мати повну та непохитну довіру до людини в цій позиції», – заявив Спайсер.

«Рівень довіри, який змінювався та підривався у результаті цієї ситуації та низки інших сумнівних випадків – саме це змусило президента попросити генерала Флінна подати у відставку», – зазначив речник Білого дому.

При цьому він наголосив, що юристи Білого дому, проаналізувавши ситуацію, дійшли висновку, що вчинок Флінна не вимагав негайних наслідків з точки зору права.

Водночас Спайсер підкреслив, що ситуація навколо Флінна не має затьмарити реалій політики Трампа щодо Росії, яка, за словами Спайсера, є «жорсткою».

Президент діяв жорстко відносно Росії. Він продовжує піднімати питання Криму, який попередня адміністрація дозволила Росії захопити

«Іронія цієї ситуації полягає в тому, що президент діяв жорстко відносно Росії. Він продовжує піднімати питання Криму, який попередня адміністрація дозволила Росії захопити. Посол США в ООН, призначений президентом, Ніккі Гейлі стояла перед Радою Безпеки ООН у свій перший день і рішуче засудила російську окупацію Криму», – сказав Спайсер.

«Як тоді сказала посол Гейлі, цитую – жахлива ситуація у східній Україні вимагає чіткого та сильного засудження російських дій. Президент Трамп дав чітко зрозуміти, що він очікує від російського уряду деескалації насилля в Україні і повернення Криму. У той же час він хоче і цілком очікує встановити дружні відносини з Росією, на відміну від попередніх президентів, щоб ми могли вирішити багато проблем, які стоять перед світом, такі як загроза угруповання «Ісламська держава» і тероризм», – також наголосив речник Білого дому.