Українські діти мають більше здатності протистояти впливу «груп смерті» – психолог

У соцмережах з’явилися групи, в яких кваліфіковані психологи доводять дітей до самогубства, про це повідомляє департамент кіберполіції Національної поліції України. Адміністратори спільноти залучають підлітків до так званої «гри» зі смертельним фіналом. Увагу до цих груп, які поширюються в російській мережі «Вконтакте», привернув випадок у Маріуполі, коли 15-річна дівчина вистрибнула з вікна за завданням такої спільноти. Зараз поліцейські з різних регіонів країни повідомляють про вдалі заходи із запобігання таким випадкам та закликають батьків бути уважнішими до своїх дітей. Психологи ж наполягають на тому, що суїцидальні настрої притаманні підліткам, особливо зі все більшим зануренням у віртуальний комп’ютерний світ.

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В грудні минулого року в Маріуполі 15-річна дівчина стрибнула з 13-го поверху і розбилася. Як встановили і підтвердили у поліції, вона була учасницею однієї з «груп смерті» в мережі «Вконтакте» і отримала завдання, згідно з яким мала померти.

Такі групи часто мають назви пов’язані із китами, як наприклад «море китів», також використовують назву «тихі будинки». Кити є одним з найпопулярніших символів цієї групи, їх в спільнотах асоціюють зі свободою, повідомляють у департаменті кіберполіції Нацполіції України.

Учасників адміністратори групи часто знаходять самі за депресивними дописами в мережі. Аби долучитися до спільноти самостійно, підліток має виконати певне завдання, пройти співбесіду тощо.

​Завдання підліткам надають у формі гри – квесту. Учасники мають завдавати собі певні ушкодження, подряпини або наносити малюнки на тіло, знімати це на відео або фото. Фінальним завданням є самогубство, зазначають в кіберполіції. Перед цим підлітків змушують порушувати режим сну, прокидатись близько 4–ї ранку для виконання завдань. В кіберполіції зазначають, що за цим стоять професійні психологи.

В Національній поліції повідомляють, що вже вдалося ідентифікувати більше 200 учасників таких груп з України. За даними правоохоронців, наприкінці грудня вдалося врятувати хлопця із Краматорська завдяки вчасно отриманій інформації.

Також є повідомлення від Івано-Франківських поліцейських про вчасне реагування. На початку лютого правоохоронцям з лікарні повідомили про пацієнтку, дівчину-підлітка із написом на руці «Синій кит». Виявилось, що вона, дійсно, є учасницею спільноти, і хоча не мала планів позбавляти себе життя, вона вела замкнутий спосіб життя і мала непорозуміння із мамою. Дівчинка допомогла правоохоронцями дізнатися подробиці листування в групі.

Доводять дитину до такого стану, щоб якщо їй надійде завдання, вона готова піти і вистрибнути, наприклад, з вікна

«Фотозвіт діти скидають у цю спільноту. Вони бачать, що виконали завдання, підлітка долучають до спільноти, призначають куратора. Кожного дня – слухати депересивну музику. Тобто протягом 50 днів доводять дитину до такого стану, щоб якщо їй надійде завдання, вона готова піти і вистрибнути, наприклад, з вікна. Ще дають завдання викарбувати на тілі будь-яку цифру, прочитати книжку неповнолітньої дівчинки з Росії, яка жива, але розповідає, як вона щодня готувалася до самогубства», – розповідає Алла Бойчук, начальник сектору ювенальної превенції УПД ГУНП в Івано-Франківській області.

Що дасть заборона таких спільнот?

Всі подібні спільноти щодня блокуються як за зверненням правоохоронців, так і через скарги користувачів, зазначають у кіберполіції. І кажуть, що після оприлюднення першої інформації про це, дійсно, отримали чимало звернень з цього приводу

Після набуття широкого розголосу навколо «груп смерті», часто можна зустріти пропозиції від інтернет-користувачів про заборону тієї чи іншої мережі повністю. Та методи заборон – це не вихід стверджують експерти.

Блокування цих спільнот ефективне лише для звітів тих, хто з ними бореться, переконаний Сергій Рачинський, медіаексперт та блогер.

На місці закритої спільноти з’явиться інша. Психологічні проблеми спонукають людину шукати таку інформацію. Тут на допомогу можуть прийти медіа, які стануть майданчиком для діалогу, а не для залякування. З цієї проблеми має бути знятий ореол таємничості та заборони, бо для підлітків все заборонене є ще більш цікавим, переконаний Сергій Рачинський.

Якщо та чи інша тема присутня в повітрі, якщо люди про це говорять – це означає, що завтра з’явиться якась група в соцмережах чи сайт на цю тему

Найважливіше – встановити контакт із підлітками, пояснює медіаексперт. Адже за вільного рівня спілкування в соцмережах, молодь не сприймає повчальний та командний тон.

«Група створюється не тому, що в когось виник якийсь підступний план. Це реакція на зрілу проблему. Якщо та чи інша тема присутня в повітрі, якщо люди про це говорять – це означає, що завтра з’явиться якась група в соцмережах чи сайт на цю тему. Це ілюстрація того, що проблема існує і вона назріла», – зауважує Рачинський.

ЮНІСЕФ в Україні також слідкує за повідомленнями про появу небезпечних спільнот. Керівник відділу захисту дітей ЮНІСЕФ Габріель Акімова розповідає в коментарі Радіо Свобода, що після випадку в Маріуполі в організації почали роботу із містом та громадськими партнерами. На круглому столі вирішували, як розпочати дискусію із молоддю, а також працювали над створенням гарячої лінії.

Найголовніше, я вважаю, для дорослих – слухати молодь, сприймати їхні думки та погляди

«Інтернет є важливим майданчиком для отримання інформації, але, як ми розуміємо, це може бути небезпечним та ризикованим місцем. Отже це вимагає підтримки і роботи всієї спільноти, за участі й уряду, із створення та координації заходів у відповідь на проблеми, що виникають. Зокрема, з інформацією про те, як підліткам, залишаючись в безпеці, користуватися перевагами інтернету. І найголовніше, я вважаю, для дорослих – слухати молодь, сприймати їхні думки та погляди», – наголошує Габріель Акімова.

Психотипи дітей Росії та України стали суттєво відрізнятися – психолог

Ані фінансових, ані політичних зисків від організації діяльності «груп смерті» не бачить доктор психологічних наук, професор, завідувач лабораторії психології мас та спільнот Інституту соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України Вадим Васютинський. Він вважає причиною появи таких спільнот суто психологічні причини.

Завжди були, будуть і є люди, яких тягне розпоряджатися чужими долями. Це певна патологія – патологія влади

«Завжди були, будуть і є люди, яких тягне розпоряджатися чужими долями. Це певна патологія – патологія влади. Таких людей небагато, але достатньо для того, щоб заварювати таку кашу. Оскільки сучасні технології дозволяють створювати такі групи у великих масштабах, то вони намагаються задовольнити свої складні потреби у такий спосіб», – пояснює доктор психологічних наук.

Вадим Васютинський відкидає конспірологічні теорії і каже про те, що лише одиниці підлітків доходять до самогубства із причини участі в небезпечних іграх в спільнотах. Тож якогось масового впливу таких груп на суспільство немає.

Частина підлітків, зазначає психолог, схильна до депресивних настроїв та усамітнення, але це зовсім не означає готовність до суїциду. Втім, ці діти перебувають в групі ризику потрапляння під вплив таких «груп смерті». Причиною подібних настроїв практично завжди стають непорозуміння із батьками.

«Групи смерті», поширені в Україні, мають російське походження. За однією з версій, яку описує дитячий сімейний психолог, член Європейської професійної психотерапевтичної ліги Світлана Ройз, українські діти мають більше здатності протистояти впливу таких спільнот. За її спостереженнями, за кілька років психотипи дітей Росії та України стали суттєво відрізнятися. Відчуття можливості впливу на хід історії та на своє життя зокрема надала Революція гідності та волонтерський рух.

Але чим більше в родині дитина чує слова «зарада», «нас зливають» або «ми ні на що не можемо вплинути», тим більше посилюється тло безпорадності та незахищеності дитини, наголошує психолог.

До того ж, життя у віртуальному світі занурює людину в транс. І чим більше «планшетного» життя в дитини, тим більше необхідно створювати їй можливостей для контактів в реальному житті, радить Світлана Ройз.

В своєму дописі на сторінці Facebook психолог дає більш детальні професійні поради щодо поведінки підлітків.

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