Як усунути адвоката: Умеров залишається без захисника

Верховний суд анексованого Росією Криму залишив скаргу адвоката Миколи Полозова на його допит як свідка у справі заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова без задоволення. Таким чином адвокат перейшов у статус свідка і не зможе захищати Умерова в суді.

В анексованому Криму Київський районний суд 13 листопада 2016 року задовольнив клопотання слідчого ФСБ Ігоря Скрипки про допит адвоката Миколи Полозова «щодо обставин, які стали йому відомі під час виконання своїх професійних обов'язків».

25 грудня Полозова затримали в готелі Сімферополя й доправили до будівлі ФСБ для допиту, ще до того, як рішення суду набуло чинності.

Правосуддям назвати це неможливо. Це питання не умоглядне. Адвокатська таємниця охороняється федеральним законодавством

«При розгляді справи судом першої інстанції Умеров не був допущений до зали суду. Де-факто засідання відбувалось у закритому режимі, всіх фізично вигнали із зали суду. Засідання відбулося без моєї присутності, хоча я просив про відтермінування, без моїх захисників. Правосуддям назвати це неможливо, ‒ наголосив Полозов під час сьогоднішнього засідання. ‒ Це питання не умоглядне. Адвокатська таємниця охороняється федеральним законодавством. Порушувати її неприпустимо. Адвокатська таємниця виникає при будь-якому зверненні довірителя, не обов'язково при цьому знайомитися з матеріалами справи».

«Випадки, коли адвоката допитують щодо його професійної діяльності, були й раніше. Але не як правило, а як інцидент. У Самарській області був подібний випадок: суд дозволив допитати адвоката, апеляційний суд це рішення скасував. Те, що відбувається у Криму, я відношу до того, що не всі змогли перелаштуватись. Але це зухвале порушення закону, яке потрібно припиняти. Це як ракова пухлина, яку одразу потрібно вирізати. Знайдеться ще якийсь слідчий, який захоче допитати адвокатів в інших районах, ці випадки множитимуться. У підсумку, справа дійде до Верховного суду, який буде обурений. Якщо залишити, як є, Бог із ним із адвокатом Полозовим і його адвокатською таємницею, це буде розтлівати слідство та прокуратуру. Але я не зупинюся, бо питання принципове, про адвокатську таємницю інституту адвокатури. Не можна в одному місці її дотримуватися, а в іншому ні, ‒ закон так не працює», ‒ підкреслив Полозов.

Це зухвале порушення закону, яке потрібно припиняти. Це як ракова пухлина, яку одразу потрібно вирізати

Окрім скасування рішення Київського райсуду, Полозов попросив дати судді Віктору Можелянскому, який ухвалював рішення, та слідчому Скрипці чесне визначення.

Прокурор​ Анна Торобова у відповідь оголосила, що слідчий «намагався з'ясувати, чи є Умеров заступником керівника Меджлісу, забороненого в Росії».

«Це не стосується звинувачення Умерова в публічних закликах до «порушення територіальної цілісності Росії». Ця інформація була оприлюднена у зверненні до Генпрокуратури Росії у вересні 2016 року. Припиненням екстремістської діяльності було викликане звернення слідчого до суду для допиту Полозова», ‒ зазначила прокурор.

Аргументи Полозова не переконали підконтрольний Росії суд, і рішення Київського райсуду залишили чинним. Адвокат повідомив, що звертатиметься до Європейського суду з прав людини й подасть касаційну скаргу.

Верховний суд анексованого Криму 14 лютого відхилив апеляційну скаргу адвоката Миколи Полозова на постанову судді Київського районного суду Сімферополя Віктора Можелянского про дозвіл слідчому ФСБ Росії Ігорю Скрипці допитати його як свідка у «справі Умерова».

Рішення суду першої інстанції залишили без змін. Таким чином Верховний суд анексованого Криму визнав законним примусове затримання Полозова співробітниками ФСБ Росії 25 січня, яке сам адвокат кваліфікував як викрадення.

Щодо адвоката Миколи Полозова в Криму 20 грудня відновили кримінальну справу. Основною метою таких дій російської правоохоронної системи в анексованому Криму правозахисники вважають бажання усунути Полозова від захисту у «справі Умерова».

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