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15 Лютий 2017, Київ 17:13
Фотогалереї

У Києві вшанували загиблих за кордоном військових із України. Перші особи приєдналися до церемонії (фотогалерея)

Традиційно 15 лютого з нагоди Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав рідні, побратими та небайдужі кияни прийшли з квітами до меморіалу воїнам-афганцям у Києві.

Присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять загиблих українців на війні в Афганістані. Після цього пролунав державний гімн. Воїни почесної варти відсалютували зі зброї, після чого відбулося покладання квітів.

Керівництво держави на чолі з президентом України Петром Порошенком, прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом, головою Верховної Ради Андрієм Парубієм також взяли участь в урочистій церемонії покладання квітів до Меморіального комплексу громадянам України, полеглим в Афганістані.

Пізніше в церкві Воскресіння Христового відбулася панихида за загиблими військовими.
&laquo;Обмежений контингент&raquo; радянської армії перебував на території Афганістану впродовж 1979-1989 років
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«Обмежений контингент» радянської армії перебував на території Афганістану впродовж 1979-1989 років

Через афганську війну пройшло понад 160 000 українців
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Через афганську війну пройшло понад 160 000 українців

Віталій Кличко (ліворуч), Андрій Парубій (у центрі), Володимир Гройсман (праворуч) покладають квіти до меморіалу
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Віталій Кличко (ліворуч), Андрій Парубій (у центрі), Володимир Гройсман (праворуч) покладають квіти до меморіалу

На церемонію вшанування прибув і президент України Петро Порошенко
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На церемонію вшанування прибув і президент України Петро Порошенко

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2378 українців загинули під час військових дій на території Афганістану в період з 1979-го до 1989 року
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2378 українців загинули під час військових дій на території Афганістану в період з 1979-го до 1989 року

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Зустріч військових побратимів
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Зустріч військових побратимів

Почесна варта
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Почесна варта

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15 лютого 1989 року з Афганістану були повністю виведені радянські війська
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15 лютого 1989 року з Афганістану були повністю виведені радянські війська

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