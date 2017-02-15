Традиційно 15 лютого з нагоди Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав рідні, побратими та небайдужі кияни прийшли з квітами до меморіалу воїнам-афганцям у Києві.



Присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять загиблих українців на війні в Афганістані. Після цього пролунав державний гімн. Воїни почесної варти відсалютували зі зброї, після чого відбулося покладання квітів.



Керівництво держави на чолі з президентом України Петром Порошенком, прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом, головою Верховної Ради Андрієм Парубієм також взяли участь в урочистій церемонії покладання квітів до Меморіального комплексу громадянам України, полеглим в Афганістані.



Пізніше в церкві Воскресіння Христового відбулася панихида за загиблими військовими.