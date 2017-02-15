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15 Лютий 2017, Київ 18:47
Відео

Припинити війну закликали у Львові воїни-«афганці» (відео)

Припинити війну закликали у Львові воїни-«афганці» (відео)
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Воїни-«афганці», військовослужбовці, учасники АТО у Львові біля пам’ятника полеглим жертвам війни в Афганістані вшанували 28-у річницю закінчення тієї війни. Серед них чимало тих, хто сьогодні служить у Збройних силах України. Ветерани Афганської війни закликали припинити війну на Донбасі. Також сьогодні поруч із постаментом полеглим «афганцям» було освячено дерев’яний храм пам’яті бійців, які загинули в Афганській війні, а також на Донбасі. Ця церква стане місцем молитви і зустрічі всіх, хто у житті зіштовхнувся з війною.

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