(Друкуємо мовою оригіналу)

До 31 марта все украинские предприятия, работающие на неподконтрольной территории, должны платить «налог» сепаратистам. Такое заявление сделал главарь группировки «ЛНР», которая в Украине признана террористической, Игорь Плотницкий. Сепаратисты пригрозили забрать те предприятия, которые не захотят «перерегистрироваться». Больше всего их интересует «Алчевский меткомбинат», шахты ДТЭК, а также другие энергетические компании.

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Предприятия и бизнес, который зарегистрирован в Украине, но находится на неподконтрольной территории, должен платить «налог» боевикам. Такое решение принял «народный совет» группировки «ЛНР». Главарь луганских боевиков Игорь Плотницкий заявил: «Мы очень долго и терпеливо мирились с нахождением на «нашей» территории предпринимателей, которые на «нашей» земле, используя ее недра, трудовые ресурсы, обогащались сами и обогащали Украину».

Если платить «налоги» сепаратистам, СБУ открывает дело – юрист

Сепаратисты приняли «решение», что предприятия обязаны до 31 марта 2017 года заключить «договор» с «налоговиками» группировки «ЛНР». Если этого не произойдет, то это предприятие начинают контролировать боевики – вводится, так называемое «государственное управление».

Предприятия, которые остались на неподконтрольной территории и зарегистрированы в Украине, должны продолжать платить налоги в украинский бюджет, комментирует юрист Евгений Кузьмин. Заявления Плотницкого не имеют никакой юридической силы. Однако действия боевиков относительно предприятий могут быть непредсказуемы, считает Евгений Кузьмин.

Если они «перерегистрируются», то СБУ имеет полное право рассматривать вопрос, что эти предприятия спонсируют террористов

«Собственники и управляющие предприятий не должны реагировать на эти провокации. Если они «перерегистрируются», то СБУ имеет полное право рассматривать вопрос, что эти предприятия спонсируют террористов, находятся с ними в сговоре, и открывать уголовные производства. Предприятие обязано платить налог только на территории Украины и лишь в государственный бюджет Украины», – говорит юрист.

Сепаратисты хотят переписать на себя Алчевский меткомбинат и шахты ДТЭК

Сепаратисты даже привели список крупных предприятий, которые их интересуют в первую очередь: Алчевский металлургический комбинат, угольные объединения ДТЭК «Свердловантрацит», «Ровенькиантрацит», «Краснодонуголь» и еще несколько энергокомпаний.

На своей странице в Facebook заместитель министра по делам временно оккупированных территорий Георгий Тука сообщил об остановке Алчевского меткомбината. Причина – закончилась руда. Георгий Тука так прокомментировал остановку Алчевского меткомбината: «Возможно, я бы тоже в восторге аплодировал, исходя из того, что собственниками являются российские компании… А тысячи рабочих, которые работают в этой отрасли, они не граждане Украины? А их семьи? А налоги вся эта отрасль в бюджет Украины не платит? Нет у меня восторга от этой новости», – написал в соцсети Георгий Тука.

В пресс-службе ДТЭК официально не прокомментировали свою позицию относительно заявления Игоря Плотницкого. Но в частной беседе сообщили, что перерегистрировать предприятия в группировке «ЛНР» ДТЭК не намерен.

ВЫПУСК ПОЛНОСТЬЮ:

​(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)