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15 Лютий 2017, Київ 21:45
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Луценко про Кононенка і Грановського: на мою службову діяльність не впливає жоден депутат (відео)

Луценко про Кононенка і Грановського: на мою службову діяльність не впливає жоден депутат (відео)
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Генеральний прокурор Юрій Луценко заперечує вплив будь-яких політиків на його роботу. «На мою службову діяльність не впливає жоден народний депутат або інший представник влади… Завдань закрити, продовжити, розтягнути справу ніхто мені не ставить», – сказав він, відповідаючи на запитання журналістів програми «Схеми» (спільного проекту Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший») про те, чи впливають народні депутати Ігор Кононенко та Олександр Грановський або будь-які інші політики на діяльність Генеральної прокуратури.

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