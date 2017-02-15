Луценко про Кононенка і Грановського: на мою службову діяльність не впливає жоден депутат (відео)

Генеральний прокурор Юрій Луценко заперечує вплив будь-яких політиків на його роботу. «На мою службову діяльність не впливає жоден народний депутат або інший представник влади… Завдань закрити, продовжити, розтягнути справу ніхто мені не ставить», – сказав він, відповідаючи на запитання журналістів програми «Схеми» (спільного проекту Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший») про те, чи впливають народні депутати Ігор Кононенко та Олександр Грановський або будь-які інші політики на діяльність Генеральної прокуратури.