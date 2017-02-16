Радіо Свобода Daily: «нацболи» у Мінську

Доброго ранку!

Надзвичайні заходи в енергетиці

Кабінет міністрів України таки запровадив надзвичайні заходи в енергетиці. Таке рішення ухвалене на позачерговому засіданні уряду. «Вимкнення будуть відбуватися в надзвичайних випадках, ми будемо зазделегідь попереджати. Зараз так питання не стоїть», – заспокоїв прем’єр Володимир Гройсман.

Нове відео розстрілів на Інститутській

У справі розстрілів на Інститутській у Києві 20 лютого 2014 року з’явилося нове відео, надане представниками потерпілих. На кадрах, які, ймовірно, знімалися з готелю «Україна», видно, що стріляють із-за вантажівок, що стоять перед бетонними барикадами. Вогонь ведуть люди у чорній формі і протестувальники, які падають від поранень. Автори відео наразі не відомі. За словами представників потерпілих, відео вони отримали поштою.

Провокація у Мінську

Вперше за два роки переговорів щодо Донбасу в Мінську через недбальство охорони виникла провокація. На підсумковий брифінг модератора на переговорах від ОБСЄ посла Мартіна Сайдіка прийшло чотири активісти російського руху «нацболів», які почали вигукувати антиукраїнські гасла та розкидати листівки. Вони, зокрема, вимагали зупинити переговори у Мінську та включити Донбас до «складу Росії». Це були не місцеві люди, вони пізніше сказали, що приїхали з Москви. Ані охорона, ані міліція їх не затримала, тож вони спокійно залишили «Президент-готель» у Мінську.

«Хмурий» і «Бук»

Міжнародна група розслідувачів Bellingcat опублікувала доповідь, у якій встановила, хто контролював перевезення «Бука», з якого на Донбасі збили «Боїнг-777». Автори розслідування ідентифікували російського військового. Ним, згідно з результатами розслідування, є відставний російський офіцер Сергій Дубинський, «Хмурий», який воював в Афганістані і Чечні. Більше подробить тут.

Крим і Twitter

Президент США Дональд Трамп написав у Twitter, що «Росія забрала Крим» в України під час перебування при владі в Сполучених Штатах адміністрації його попередника Барака Обами. «Чи Обама був зам’який до Росії?» – додав Трамп. Крім того, президент США назвав такими, що не відповідають дійсності, повідомлення преси про можливі контакти його радників з чільними представниками російської розвідки.

На черзі три заголовки:

1. Дані про відвідувачів офісу президента засекретили

2. Незаконну надбудову над Будинком профспілок знесли

3. А адміністративне провадження щодо депутата Лещенка і його квартири закрили.

«Групи смерті»

У соцмережах з’явилися групи, в яких кваліфіковані психологи доводять дітей до самогубства – так повідомляє департамент кіберполіції Національної поліції України. Адміністратори спільноти залучають підлітків до так званої «гри» зі смертельним фіналом. Увагу до цих груп, які поширюються в російській мережі «ВКонтакте», привернув випадок у Маріуполі, коли 15-річна дівчина вистрибнула з вікна за завданням такої спільноти. Зараз поліцейські з різних регіонів країни повідомляють про вдалі заходи на запобігання таким випадкам та закликають батьків бути уважнішими до своїх дітей. Психологи ж наполягають на тому, що суїцидальні настрої притаманні підліткам, особливо зі все більшим зануренням у віртуальний комп’ютерний світ.

Старість – у радість. Українські бабусі й дідусі ламають стереотипи

Хто сказав, що бабусі мають в’язати шкарпетки? Хто переконав дідусів, що вони мають проводити свої вечори не на стадіоні, а на лавочці? Виведіть своїх літнього віку рідних із 4 стін подивитися на перший сніг чи покажіть, як користуватися Фейсбуком. Або запишіть в університет третього віку, таких в Україні – вже кілька! Герої свіжого випуску Молодь Плюс доводять, що вік – це лише цифра в паспорті.

Живіть у радість і робіть те, що приносить задоволення!

Ваше Радіо Свобода Daily