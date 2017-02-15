Чеські перевізники готуються до збільшення пасажиропотоку між Чехією та Україною

Українці – найчисленніша група іноземців у Чехії. Чеські перевізники відкривають зручніші маршрути для подорожей між Україною та Чехією і наголошують, що хочуть посилити співпрацю з українськими партнерами. Кореспонденти Радіо Свобода у Празі дізнавалися про найоптимальніші на сьогодні способи для українських заробітчан дістатися додому, коли обмаль часу і коштів, і про те, які можливості можуть з’явитися найближчим часом.

Хмельничанка Олександра разом із мамою зараз мешкає та працює у Празі. Коханий дівчини лишився в Україні. Зустрічаються не часто. Найдешевший маршрут (до 1300 гривень) – це майже доба на колесах. Така дорога, каже вона, неабияк виснажує.

«Зазвичай до Хмельницького я добираюся прямим автобусом «Прага – Хмельницький». 24 години – це досить-таки важко, тому що людей багато. Хотілося б, щоб в автобусах було більше комфорту. Хоча б чай-кава», – розповідає Олександра.

Цього разу Олександрі треба додому якнайшвидше. Утім, її прямий автобус ходить лише двічі на тиждень. Наступний – через три дні. Можна дістатися польськими авіалініями до Львова за три з половиною години. Але це обійдеться вже у 3200 гривень.

Для Олександри є й гарні новини від наземних перевізників. Тим, хто поспішає, запропонували комбінований маршрут: один квиток, одна пересадка – і вдвічі менше часу на дорогу. Дістатися до Львова можна, доїхавши потягом до чеського прикордонного Богуміна, а звідти – вже через Польщу автобусом. До Ужгорода чи Мукачева – через словацькі Кошиці. Вартість квитків на такі рейси дещо нижча, ніж на прямі автобусом. А сервіс європейський: зручні сидіння, wi-fi та чай-кава. Подорожувати можна й у зворотному напрямку.

Чеські перевізники розглядають розширення сполучень із Україною

«В майбутньому ми б хотіли розширити наші перевезення. Ми б залюбки влаштували ще й прямі залізничні перевезення. Україна для нас цікава, передовсім через те, що тут у Празі працює багато українців, яким треба їздити туди й назад», – зазначає генеральний директор чеського перевізника Петр Келлер.

За даними Чеського статистичного бюро, українці – найчисленніша група іноземців у Чехії. Їх тут близько 106 тисяч. Попри затримку з «безвізом» для України, чеські перевізники наголошують, що хочуть посилити співпрацю з українськими партнерами. Цьому сприятиме, зокрема, поява Бескидського тунелю на Закарпатті. Його будівництво планують завершити вже до кінця цього року.

«З введенням у дію двошляхового тунелю пропускна спроможність збільшиться вдвічі. Значно безпечніше, значно швидше будуть ходити потяги, й буде, звісно ж, краще», – запевняє заступник начальника ділянки об’єкту «Бескидський тунель» Костянтин Стєхов.

А от у чесько-українському авіасполученні поки переважає маршрут «Прага – Київ». Він залишається найпопулярнішим. Щоправда, напрямків тих поки усього тільки два.

«У 2016 році ми мали 800 перельотів і понад 80 тисяч пасажирів, з яких 75% саме на рейсах «Прага – Київ» і «Київ – Прага» та чверть – «Прага – Одеса» і назад. Це зростання порівняно з минулим роком», – каже директор з торгівлі Чеських авіаліній Ян Тот.

П’ять років тому чеський авіаперевізник скасував свої лоукостери на Львів, пояснивши тим, що, мовляв, після Євро-2012 попит на цей напрямок був недостатнім. Утім, зараз його керівництво переглядає цю можливість і веде переговори з колегами в Україні про можливе розширення своєї діяльності, очікуючи збільшення кількості пасажирів.