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16 Лютий 2017, Київ 00:47
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Крістофер Нанн продовжить працювати на Донбасі (відео)

Крістофер Нанн продовжить працювати на Донбасі (відео)
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Стан пораненого під Авдіївкою британського фотографа Крістофера Нанна нормалізується. У середу фотожурналіст уперше після поранення зустрівся з українською пресою у Дніпропетровській обласній офтальмологічній лікарні, де йому врятували травмоване під час обстрілу око. У четвер 17 лютого британському фотографу проведуть уже третю операцію на оці. Україну він знімає вже майже 10 років, Донбас став для нього першою гарячою точкою. Після одужання планує повернутись туди й працювати знову.

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