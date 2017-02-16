Крістофер Нанн продовжить працювати на Донбасі (відео)

Стан пораненого під Авдіївкою британського фотографа Крістофера Нанна нормалізується. У середу фотожурналіст уперше після поранення зустрівся з українською пресою у Дніпропетровській обласній офтальмологічній лікарні, де йому врятували травмоване під час обстрілу око. У четвер 17 лютого британському фотографу проведуть уже третю операцію на оці. Україну він знімає вже майже 10 років, Донбас став для нього першою гарячою точкою. Після одужання планує повернутись туди й працювати знову.