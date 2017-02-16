Російські фінустанови загрожують банківській системі України (огляд преси)

Понад 70 українських підприємств залишаються клієнтами російських банків. Зокрема, стратегічні – «Укрзалізниця», «Укренерго», «Енергоатом», вугільні компанії та підприємства оборонно-промислового комплексу. Як наголошує експерт тижневика «Країна», від їхньої присутності є небезпека. Адже більшість із них напряму пов’язані з урядом Росії. Вони можуть розгойдати курс гривні. Або припинити обслуговувати платежі, наприклад, на два дні. І можна прощатися з банківською системою. Люди не розбиратимуться, а в усьому звинуватять владу, наголошує тижневик у статті «Російські фінустанови з України не підуть».

Головною зовнішньополітичною подією для України цього тижня стане зустріч глав МЗС «нормандської четвірки», яка пройде на тлі останніх заяв президента США Дональда Трампа про те, що Крим потрібно повернути Україні. Газета «Сегодня» дізналася, що стоїть за гучними словами зі США і розібралася з питаннями, які обговорять міністри. Заголовок публікації – «Маневр Трампа и рефлекси «Нормандії».

За попередніми розрахунками Мінекономрозвитку, у cічні-вересні 2016 року рівень тіньової економіки склав 35% від офіційного ВВП, що на 5 відсоткових пунктів менше, порівняно з показником відповідного періоду 2015 року. У відомстві зазначили, що це зниження рівня тіньової економіки є найбільшим за останні роки спостережень. Газета «День» поцікавилась в експертів, чи поділяють вони «переможну» інтонацію міністерства щодо успіхів у боротьбі з тінню? Чи, можливо, навпаки, слід бити на сполох, адже якби не ця «тінь», незрозуміло, як би Україна пережила падіння гривні у 2014-му, раптове зростання цін на увесь кошик імпортних, та й не лише, продуктів, подорожчання бензину і проїзду та, зрештою, підняття комунальних тарифів у 2015-2016-му. А тепер – у 2017-му – ця «подушка безпеки», якщо вірити урядовцям, тоншає. Чи не послаблює це українську державність перед загрозою «рімейку пролетарської революції», який може готувати ворог у Кремлі? – запитує газета.

Газета «Сегодня» стверджує, що криза не зробила українські банки приязнішими до своїх клієнтів. Незважаючи на помітне падіння рівня довіри народу до фінустанов, останні продовжують використовувати всілякі хитрощі. Багато українців, які зважилися взяти кредит або розмістити депозит, несподівано з'ясовують, що умови помітно відрізняються від рекламованих, а бувають і випадки відвертого обману. Про них докладніше йдеться в статті «Банкообман: штрафи, комісії і «борги».