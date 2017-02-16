Більшість американців вважають Трампа сильним лідером – опитування Gallup

Більшість американців вважають, що президент США Дональд Трамп дотримується даних обіцянок, є сильним та рішучим лідером і здатен принести зміни, яких потребує країна. На це вказують результати дослідження громадської думки, оприлюднені авторитетною соціологічною службою Gallup.

Дослідники відзначають, що попри визнання лідерських якостей Трампа, менше половини опитаних погодились, що Трамп є чесним та заслуговує довіри, як і з тим, що він здатен ефективно керувати урядом, викликає довіру до себе та турбується про потреби звичайних людей.

Опитування також вказало, що прихильники Демократичної та Республіканської партій США дають діаметрально протилежні оцінки Трампу.

Більшість республіканців (від 81 до 94% по окремих категоріях) погодились, що Трамп викликає довіру, є сильним лідером. Натомість серед демократів 36% визнали його сильним лідером і 20% погодились, що він здатен принести зміни.

При цьому опитування визначило, що частина демократів сприймають Трампа, як сильного у певних вимірах, хоча не схвалюють його роботи на посаді президента загалом.

«Загалом здається, що провідним викликом для президента Трампа буде переконати американців, що його енергійний стиль лідерства, зрештою, піде на користь країні та її громадянам», – підсумували результати дослідження у Gallup.