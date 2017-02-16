Ринок і «державна шизофренія»: як українці платитимуть за газ навесні

Київ – Ціни на газ для українців можуть із квітня зрости на 40%, якщо припиниться державне регулювання, як того хоче Міжнародний валютний фонд. Про це заявляє комерційний директор «Нафтогазу» Юрій Вітренко. Прем’єр-міністр Володимир Гройсман у свою чергу запевнив, що не дозволить зростання тарифу для населення, припустивши, що він може бути й нижчим за теперішній. І депутати, і експерти переконані, що ціна на газ неадекватна, але от у який бік – тут думки розділились.

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Холодна зима в Європі підняла ціни на більшість енергоносіїв, тоді як курс гривні останнім часом знизився, пише комерційний директор НАК «Нафтогаз» Юрій Вітренко у колонці для видання «Новое время».

Між тим, провадить далі він, 1 квітня повинна відбутися так звана лібералізація ціноутворення на газ для населення, яку Україна пообіцяла МВФ, підписавши з ним меморандум. Відповідно, якщо не буде продовжено державне регулювання цін для населення, так звані спеціальні обов’язки, можна очікувати, що ціни на газ для потреб населення зростуть на 40%, вважає Вітренко. Якщо ж держава продовжить регулювання, то, за словами представника «Нафтогазу», підвищення можна буде відкласти до жовтня, а що буде далі, залежатиме від рішення Стокгольмського арбітражу, який розгладає зараз спір між російським «Газпромом» та українським «Нафтогазом».

На цю публікацію відреагував прем’єр-міністр Володимир Гройсман.

«Я не допущу жодного підвищення тарифів на газ для потреб населення. А ті, хто заявляють про можливе зростання цін на 40%, повинні або відповідально працювати, або писати заяву на звільнення», – зазначив він.

Це ще не все. У вівторок під час засідання Кабміну Гройсман заявив, що уряд встановив єдину граничну ціну на газ, а вартість для населення може бути й нижчою, якщо буде відповідна пропозиція всередині країни. За його словами, тариф формує Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг за поданням місцевих органів влади – тобто те, що українці бачитимуть у платіжках, вирішуватиметься колегіально ось таким чином.

Механізмом державного регулювання тарифів зацікавилась і Генеральна прокуратура. Зокрема, генпрокурор Юрій Луценко доручив провести перевірку діяльності згаданої прем’єром комісії.

Ринку газу в Україні сьогодні немає – Рябчин

Ці дві заяви – представника «Нафтогазу» та прем’єра – не суперечать одна одній, оскільки перша є експертною оцінкою, тоді як друга – політичною обіцянкою зробити все можливе, аби ціни на газ для українців не піднімалися, вважає заступник голови профільного парламентського комітету Ольга Бєлькова з «Блоку Петра Порошенка».

Сьогодні постачання газу для населення ведеться за спеціальними цінами, і на сьогодні ці ціни не дорівнюють ринковим

«Ціна для споживачів буде залежати від двох складових: від ринкової ціни – але у світі немає передумов, щоб різко піднялася ціна на газ саме 2 квітня; друга (складова – ред.) – це яке регулювання, і які спеціальні обов’язки будуть покладені на НАК «Нафтогаз», – говорить вона. – Тому що на сьогодні постачання газу для населення ведеться за спеціальними цінами, і на сьогодні ці ціни не дорівнюють ринковим. Наприклад, таким, за якими газ продається промисловості. Умовно кажучи, маржа від продажу (газу – ред.) промисловості частково субсидує продаж газу для населення».

На думку Бєлькової, зниження ціни на газ для українців можливе тільки за умови збільшення внутрішнього видобутку газу.

Ми їздимо по регіонах і бачимо, що люди кажуть про якісь газу, що вони не можуть підігріти воду: якщо раніше це була хвилина, то зараз п’ять вони гріють

У той же час її колега по комітету депутат від «Батьківщини» Олексій Рябчин переконаний: ринку газу в Україні на сьогодні немає.

«Не зважаючи на те, що ми проголосували за створення ринку газу, його де-факто немає, тому що люди не можуть купити (газ – ред.) ні у кого, окрім «Нафтогазу», немає конкуренції на ринку. Все те, про що казав уряд – це фікція. Ми, наприклад, їздимо по регіонах і бачимо, що люди кажуть навіть про якісь газу, що вони не можуть підігріти воду: якщо раніше це була хвилина, то зараз п’ять вони гріють – а платять у три чи в п’ять разів більше», – зауважує політик.

Українцям у квитанціях з лютого вказуватимуть калорійність газу – журналіст

Різна якість – точніше, калорійність – газу, яку отримує населення у регіонах – це правда, але відбувається це через властивості газотранспортної системи, а не тому, що туди щось «домішують», зазначає шеф-редактор «БізнесЦензор» Сергій Головньов. Нещодавно він опублікував дослідження на цю тему, тому що фізико-хімічні показники газу, так звані енергетичні одиниці, будуть вказуватись у платіжках вже за лютий.

Але платити українці все одно будуть за об’єм спожитого газу, каже Головньов.

Це просто зараз неактуально – щоб люди сплачували за енергетичні одиниці

«Якби ГТС – наприклад, в Німеччині тепер така система – могла б змішувати обсяги газу з різних джерел і робити якусь встановлену енергетичну цінність ресурсу, який вона постачає, тоді вже можна буде брати за енергетичні одиниці. А оскільки там змішується все природно, то це просто зараз неактуально – щоб люди сплачували за енергетичні одиниці», – пояснює журналіст.

Звідки береться тариф на газ?

«Державною шизофренією» називає суперечливі заяви чиновників експерт інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук. На його переконання, населення вже платить за газ відповідно до завищеного тарифу.

Проблема «Укргазвидобування» – в тому, що у них немає ні технічних, ані людських ресурсів, щоб освоювати більші кошти

«Ми сьогодні платимо як населення майже 6 тисяч 900 гривень за тисячу кубометрів газу. Водночас, компанія «Укргазвидобування» у своїх інвестиційних проектах, скільки їм потрібно грошей для нарощування видобутку газу, визнає, що їх влаштовує ціна 3,5 тисячі гривень. Це вже з усіма податками, рентою, інвестиційною складовою. Оце та ціна, яка має бути зараз, не вища. Вона може бути навіть і нижчою, оскільки проблема «Укргазвидобування» – в тому, що у них немає ні технічних, ані людських ресурсів, щоб освоювати більші кошти», – говорить економіст.

За словами Корольчука, в Україні з минулого року діє постанова Кабміну, згідно з якою, ціна на газ для населення і промисловості є єдиною, і вона визначається базовою ціною на німецькому хабі (а також вартістю транспортування газу Німеччиною, Чехією та Словаччиною до українського кордону та рішенням Нацкомісії – ред.), де ціна у четвертому кварталі минулого року виросла.

Якби ціни на газ для населення дійсно формувались за ринковими законами, вони однозначно б виросли, але тоді довелося би збільшувати виплати на субсидії, зазначає експерт.

Із останньою тезою погоджується економічний експерт Інституту суспільно-економічних досліджень Андріан Прокіп. На його думку, підвищення ціни на газ підвищить також і рівень заборгованостей населення перед облгазами та «Нафтогазом», однак, зауважує експерт, урядові обмеження нині стримують також і ціну, про яку говорить «Укргазвидобування».

Зважаючи на впевнені заяви прем’єр-міністра, можна припустити, що в нього є якісь нові домовленості з МВФ

«В умовах, коли буде рівна ціна для всіх, «Нафтогаз» буде змушений вести свою діяльність так, щоб забезпечити прибутковість. Розумієте, «Нафтогаз» піде абсолютно у вільне плавання, не виключено, що він почне продавати газ, який видобуває «Укргазвидобування» за значно нижчою собівартістю, у Європу і робити високі прибутки. Відповідно, він вийде з орбіти контролю уряду», – зазначає економіст.

На думку Андріана Прокіпа, ціну і надалі спробують втримати. Зважаючи на впевнені заяви прем’єр-міністра, можна припустити, що в нього є якісь нові домовленості з МВФ, каже він.

За скорочення споживання енергоносіїв держава має заплатити – Павлюк

Українці економлять: за даними НБУ, споживання комунальних послуг скоротилося майже на 7%. У той же час, на думку експерта Реанімаційного пакету реформ Святослава Павлюка, достатніх зусиль для скорочення енергоспоживання на рівні держави Україна зараз не робить.

Недостатньо просто закривати вікна, недостатньо подавати меншу температуру теплоносія, тепер треба вкладати гроші в утеплення будинків

«Мабуть, ми все-таки сягнули межі скорочення споживання тільки за рахунок мінімального коригування власної поведінки, а тоді ми доходимо до етапу, коли для скорочення споживання треба буде вкладати гроші. Тобто недостатньо просто закривати вікна, недостатньо подавати меншу температуру теплоносія, умовно кажучи, в мережі міст, тепер треба вкладати гроші в утеплення будинків, тобто заходи стають дорожчими», – пояснює він.

Упродовж минулого року тарифи на всі види житлово-комунальних послуг суттєво зросли: електроенергія подорожчала в 1,6 раза, холодна вода і газ – у 1,42 раза, гаряча вода – у 1,82 раза, опалення – майже в 1,9 раза.

Між тим, ухвалений Верховною Радою у першому читанні законопроект «Про житлово-комунальні послуги» передбачає запровадження пені за невчасну сплату комунальних послуг.