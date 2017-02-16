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16 Лютий 2017, Київ 14:18
Відео

Бабуся-хіпстер підкорює інстаграм та надихає людей (відео)

Бабуся-хіпстер підкорює інстаграм та надихає людей (відео)
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0:01:37
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Життя після пенсії тільки починається! Це доводить 58-річна Степанида Цвіт, яка вирішила не сидіти склавши руки, а насолоджуватися життям. Жінка вже спробувала кататись на сноуборді, взяла уроки хіп-хопу, а разом із Радіо Свобода вперше сіла на машинку-карт. Жінка змінила звичне всім ім'я Алла Рогозіна і стала Степанидою Цвіт. Саме під цим ім'ям жінка жваво підкорила «Інстаграм», приміряючи на себе різні образи та експериментуючи із зовнішнім виглядом. Таким чином Степанида Цвіт виконує соціальну місію ­– надихає людей жити повним і яскравим життям, незалежно від віку. (Відео проекту Радіо Свобода «Молодь Плюс»)

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