Низка масових акції відбудеться у Києві до третьої річниці перемоги Майдану та дня героїв Небесної сотні.

Починаючи вже з цих вихідних і до 22 лютого різні праворадикальні організації проводитимуть мітинги. Назви організацій різні, але гасла схожі – невдоволення владою, заклики до перевиборів парламенту і президента, боротьба з олігархами.

Спільну акцію – Марш гідності – вирішили провести відомі націоналістичні об’єднання – «Свобода», «Правий сектор» та «Азов».

Своє занепокоєння всіма цими маршами та мітингами вже висловила Служба безпеки України. Лише в Києві СБУ нарахувала 18 масових акцій, у восьми з яких спецслужба побачила ознаки "насильницьких сценаріїв", а три заходи начебто організовують з території Росії.

Де «рука Кремля», а де справжні протестні акції? Як уникнути провокацій? Гості Вашої Свободи: радник голови СБУ Юрій Тандіт та народний депутат України від ВО «Свобода» Андрій Іллєнко.

Ведучий: Віталій Портников