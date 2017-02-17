Поліцейські на мільйон (розслідування)

Серед працівників як реформованої поліції, так і Міністерства внутрішніх справ залишилось чимало таких, офіційні доходи яких далекі від реального стилю життя. Як живуть «топові» правоохоронці, досліджувала програма«Схеми», спільний проект Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший».

На вулиці академіка Богомольця в Києві розташований головний офіс Міністерства внутрішніх справ та Національної поліції України. Тут працюють ті, хто повинен дбати про захист прав та свобод людей і боротись зі злочинністю.

У 2015 році середньостатистичний начальник відділу отримував менше за 20 тисяч гривень на місяць, свідчать електронні декларації посадовців. При цьому правоохоронці нерідко їздять за кермом дорогих автівок, а в їхніх деклараціях часом можна побачити квартири в новобудовах бізнес-класу.

«Схеми» дослідили, як живуть «топові» правоохоронці та як їхні родичі часто виявляються мільйонерами.

Дмитро Бут обіймає впливову посаду в Національній поліції. Він працює заступником начальника управління Головного слідчого управління.

На своїй посаді Дмитро Бут займається справами загальнодержавного значення. Він особисто був присутній на затриманні колишнього голови правління «Нафтогазу України» Євгена Бакуліна навесні 2014 року. Сума збитків від корупційних схем в «Нафтогазі» оцінювалась, за словами міністра внутрішніх справ Авакова, у 4 мільярди доларів.

Щоправда, Бакуліна через місяць після затримання випустили під заставу, а через півроку після цього він пройшов до парламенту та сховався за депутатською недоторканністю.

А на початку 2015-го Бут навіть сам оголошував про затримання колишнього голови ДСНС Сергія Бочковського та його заступника Василя Стоєцького прямо на засіданні Кабміну.

Після затримання посадовців міністр внутрішніх справ Арсен Аваков у деталях розповідав про корупційні схеми ДСНСників. Однак зараз, майже через два роки після сенсаційного затримання, Сергій Бочковський та Василь Стоєцький перебувають на волі.

А як живе один з очільників слідчого управління Нацполіції Дмитро Бут та його родина?

У 2015 році дружина впливового слідчого набула дві квартири загальною площею 200 квадратних метрів, а також два гаражі. Про це йдеться в його офіційній декларації. Також у власності родини – два автомобілі Volkswagen Touareg.

Квартири та гаражі пробули у власності дружини слідчого недовго. У 2016 році вона подарувала їх своїй матері – тещі слідчого, зареєстрованій у Маріуполі. Тобто по факту майно залишилось в родині.

Це майно розташоване в одному з найбільш елітних комплексів столиці – «Новопечерські Липки». Наприклад, у сусідньому з помешканням слідчого під’їзді в квартирі тещі мешкає прем’єр-міністр Володимир Гройсман.

Хоча дружина слідчого і подарувала квартири своїй матері – схоже, що слідчий продовжує проживати саме тут. З «Новопечерських липок» на автівці Volkswagen Touareg Дмитро Бут виїжджає вранці – та їде до будівлі МВС.

Квартири в елітному комплексі – не єдине придбане в останні роки майно родичів Бута. За даними сайту «Гарна хата», в грудні 2014 року слідчий став власником будинку на понад 300 «квадратів» в селі Гореничі під Києвом. Та вже восени 2015-го подарував будинок своєму батькові Сергію Буту. Будинок поки незаселений, у ньому триває ремонт.

Звідки кошти на все це майно? Згідно з деклараціями Дмитра Бута, в 2013 році сукупний дохід подружжя становив майже 244 тисячі гривень. У 2014-му вони заробили більше – 2 мільйони 300 тисяч гривень, майже вся сума – від продажу чи надання в оренду майна. Та задекларованих статків родини навряд було б достатньо для придбання та утримання усього коштовного майна.

«Схемам» вдалося поспілкуватися з батьком слідчого, Сергієм Бутом – нинішнім власником маєтку в Гореничах. Каже, що будинок куплений на його гроші, а не кошти сина. За словами Сергія Бута, він більш ніж 20 років працював адвокатом, а тому нібито мав можливість придбати такий будинок. До того він працював міліціонером на Чукотці. «Я вам скажу, того, що я заробив на Півночі, мені цілком вистачило на цей дім», – запевняє він.

На початку 2016 року Дмитро Бут проходив переатестацію. Результати були невтішними для слідчого: комісія вирішила звільнити його «через службову невідповідність».

Втім, невдовзі Окружний адміністративний суд Києва поновив його на службі. Майже рік тому колишня очільниця Національної поліції Хатія Деканоїдзе назвала подібні дії міліцейським реваншем.

«Суди, як конвеєри, які зараз у нас є, доводять те, що це реванш міліції, це реванш старої судової системи», – зазначила вона в коментарі «Схемам».

«Схеми» написали запит до Дмитра Бута з приводу майна його родини та двічі особисто просили про коментар. Говорити на камеру він відмовився.

Заощадливі батьки

Микола Лисько – теж співробітник Нацполіції. Він – заступник начальника управління розслідування корупційних злочинів та начальник 2-го відділу Головного слідчого управління. В органах внутрішніх справ він працює майже 18 років.

Після атестації комісія також рекомендувала звільнити Лиська. Він оскаржив це рішення через апеляційну комісію, яка постановила, що він таки може лишитись в Нацполіції – але вже в нижчому званні – не полковника, а підполковника.

У 2013-2015 роках, тобто за три роки, Лисько та його дружина офіційно заробили 471 тисячу гривень. Ще мали готівку – більш ніж мільйон гривень та 50 тисяч доларів.

У 2015 році Лисько задекларував скромну квартиру на 42 квадратні метри в спальному районі Києва. Чвертю ще однієї квартири володіє його дружина.

Та кілька днів поспіль вранці знімальна група програми бачить машину начальника слідчого відділу зовсім в іншому районі Києва. Тут, за словами співробітника Нацполіції, розташована квартира його батька – депутата Шаргородської міської ради Василя Лиська.

Батьки Миколи Лиська прописані в Шаргороді за три сотні кілометрів від Києва. Але восени 2015-го його 63-річна мати купила будинок під триста квадратів та земельну ділянку в селі Крюківщина під Києвом.

Слідчий радить питати про будинок його батьків.

«Дивіться, будинок чий? Мами. Питання до кого? До мами. Декларація чия? Батька. Спитайте у мами, ну що, – каже Микола Лисько. – Вона живе з батьком, батько нормально заробляє. Візьміть декларацію, та й усі питання».

Отже, спочатку один з керівників управління з розслідування корупційних злочинів стверджував, що у родині на недешеве майно заробляє батько, працюючи адвокатом. Але в інтернеті не знайшлося контактного номера адвоката Василя Лиська. А спеціалізований портал знаходить процеси за участі батька слідчого лише у Вінницькій області. Під час другої зустрічі слідчий вже наголошує, що кошти на будинок частково заробила його мати.

Батько слідчого Василь Лисько також каже: кошти заробила його дружина, перебуваючи на заробітках за кордоном, ще й допомогли родичі.

«Були в мене заощадження з роботи, були заощадження, я тримав господарство. Я собі потихеньку копив-копив-копив. Плюс, я ще залучив свою родину, я склав кошти і кошти родини і купив цей будинок… В мене дружина працювала в Іспанії. В мене дружина працювала в Італії, працювала в Росії… В Росії працювала, викладала, дітей вчила, в Іспанії дітей вчила», – каже батько слідчого Василь Лисько.

Таким чином один з топ-слідчих Нацполіції стверджує, що квартиру в столиці та маєток на майже 300 «квадратів» придбали його родичі – зокрема мати, яка перебувала на закордонних заробітках. Але перевірити правдивість цих слів можуть хіба правоохоронці, оскільки проконтролювати кількість зароблених за кордоном та позичених коштів за допомогою відкритих джерел неможливо.

Генерал-майор Віктор Слівінський почав працювати в міліції більш ніж 20 років тому. Зараз він очолює департамент персоналу МВС.

Квартир чи маєтків ні він, ні його дружина не мають. У 2015 році родина чиновника з МВС мешкала у новобудові в Києві. Слівінський задекларував, що половина помешкання належить його старшій доньці. Інша половина квартири належить 19-річному сину Віктора Слівінського Володимиру. Його в декларації чиновника за 2015 рік немає.

Знімальна група програми приїхала за адресою єдиної задекларованої Слівінським у 2015 році квартири, однак там родини правоохоронця не знайшла. «Вони приходять лише за квитанціями, вони здають свою квартиру», – зазначила консьєржка.

Де ж мешкає родина Слівінських зараз? Навесні 2016 року не вказаний у попередній декларації син чиновника став власником будинку на понад 200 квадратних метрів в котеджному містечку в Києві.

У дворі цього будинку, записаного на сина посадовця, бачимо автомобілі BMW X1 та Nissan Pathfinder. Машини саме таких моделей вказані в декларації Віктора Слівінського. У 2013 році родина чиновника виклала за них близько 85 тисяч доларів.

Якщо вірити декларації, сам Віктор Слівінський – найбідніший у своїй родині. Його дружина, яка працювала в Державній міграційній службі, заощадила 30 тисяч доларів готівки, а його донька – 35 тисяч доларів. Заощадження голови родини виявились у кілька разів меншими.

Віктор Слівінський не погодився зустрітись із журналістами та лише надіслав письмову відповідь.

«... Мною у встановленому порядку та визначені терміни упродовж 2012-2016 років подавалися декларації, які у повній мірі відображали майновий стан мій і членів моєї сім’ї та джерела його набуття… Хочу запевнити, що всі зміни, які відбулися у моєму майновому стані та майновому стані членів моєї сім’ї у 2016 році будуть своєчасно та в повному обсязі відображені в електронній декларації, яка буде подана до НАЗК до 1 квітня 2017 року», – зазначив Слівінський у письмовій відповіді.

«Схеми» продовжать стежити за статками правоохоронців і їхніх родин та тим, наскільки доходи посадовців збігаються з їхнім стилем життя.