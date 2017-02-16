Російські казки «Першого каналу»

Війна на Донбасі збагачує президента Порошенка, тому він не хоче її припиняти – така тема ток-шоу російського телевізійного «Першого каналу» «Час покаже». Як саме вона його збагачує, в яких формах, у яких розмірах – зовсім неважливо. Порошенко та інші українські олігархи наживаються на війні, тому війна все йде і йде.

Люди гинуть, країна убожіє, а ці «кровопивці» з кожним днем війни стають все більш ласими – колективна думка присутніх у студії б’є гарячим джерелом. Фон за спиною ведучого – це такий комп’ютерний мультик, під час якого комарі-кровопивці з обличчями Яценюка, Порошенка, Коломойського і Ахметова все підлітають до тіла дівчини-України і тикають у нього своїми сисальцями, від чого по її щоках починають котитися великі комп’ютерні сльози. «Насмоктавшись», вони від дівиці відвалюються, сльози з її обличчя зникають, але потім комарі прямують до цього апетитного тіла знову і знову п’ють із нього кров, і сльози крапають знову. І так увесь ефір.

Але добре, якби вони обговорювали придумані ними ж казки. Вони, через брак фактичних свідчень, вирішили до своєї теорії прилаштувати українських соціологів!

«Ви подивіться, як думають ваші співвітчизники-українці з приводу того, кому вигідна ця війна! – кричить ведучий якомусь незгодному українському гостеві. – 65,5 відсотків українців вважають, що війна триває тому, що вона вигідна київському урядові і олігархам!!! Підкреслюю – це думка українців! Це дані Київського міжнародного інституту соціології!».

На екрані в цей час фігурує інфографіка, яка ілюструє цифри цього опитування і дату, коли воно нібито було проведене: лютий 2016 року.

І я, звичайно ж, пишу запит у цей інститут, який дійсно існує і дійсно проводить різні опитування, що стосуються війни, пропаганди, порівнянь настроїв росіян і українців та іншого.

І ось що з’ясовується.

Це опитування було проведене інститутом на замовлення громадської організації «Детектор медіа». І не в лютому, а у грудні минулого року. Опитування називалося: «Як російська пропаганда впливає на громадську думку України».

Питань було дванадцять. «Наші формулювання, – уточнила Наталя Лігачова, керівник «Детектор медіа», – були саме такими, як вони присутні в інформаційному полі».

Питання йшли парами. Одна з пар була такою:

а) Війна триває, тому що вона вигідна київському уряду і олігархам?

б) Війна триває, тому що Росія не виводить свої війська з Донбасу і не припиняє підтримку «ЛНР»/«ДНР»?

Так ось на перше запитання відповіли «згоден» і «радше згоден» відповідно 29,3 і 36,6 відсотки, а на друге запитання відповіли «згоден» і «радше згоден» відповідно 38,3 і 32,4.

Власне кажучи, одні і ті ж люди можуть вважати винними тих, і інших. Але абсолютно зрозуміло, що тих, хто вважає винною у продовженні війни Росію, більше – їх 70,7 відсотка.

І ось цю другу частину опитування «Перший канал» блискуче випустив. І вийшло, що українці в усьому звинувачують свій власний уряд, ніяку не Росію.

«До речі, це ж показали й інші пари питань, – розповів мені генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто. Ось приклад:

а) Київська влада цілеспрямовано зриває перемир’я і Мінський процес – згодні 39 відсотків;

б) Росія і «ЛНР»/«ДНР» цілеспрямовано зривають перемир’я і Мінський процес – згодні 66 відсотків.

І піди тепер відмийся. Навряд чи «Перший канал» принесе вибачення у своєму ефірі. Ось просто візьме і скаже на весь світ: знову ми висмикнули з контексту, знову перевернули з ніг на голову, знову не сказали всієї правди. Ха!

А російські люди, так, вражені як зазвичай. Якщо вже самі українці звинувачують у війні своїх олігархів, що ж нам залишається?! Не Путіна ж звинувачувати. Не себе. Не Росію.

О, скільки ще комп’ютерної графіки і фейкових діаграм витрачатимуть на те, щоб замазати російську роль у донбаському конфлікті.

Оригінал матеріалу – на сайті Російської редакції Радіо Свобода