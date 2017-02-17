Радіо Свобода Daily: чому з Росії втік Вороненков?

Доброго ранку!

Наслідки блокади

Сьогодні вступають в дію надзвичайні заходи в енергетиці, і чинними вони будуть один місяць. У зв’язку з цим на Запорізькій АЕС вже вимкнули один енергоблок. Добровольці, які пікетують залізничні перевезення, заявили, що, незважаючи ні на що, будуть продовжувати блокаду. В цей час керівництво найбільшого власника українських теплових електростанцій ДТЕК попередило, що вугілля на станціях вистачить на 3 тижні.

Наслідки окупації

Гострою залишається і ситуація з водою в окупації. Поставки води на непідконтрольні української влади райони Луганської області можуть припинитися. Причина – заборгованість у 200 мільйонів гривень. Контрольовані сепаратистами підприємства заплатили тільки за воду, отриману в січні нинішнього року. В результаті – без води можуть залишитися близько мільйона осіб.

Більше НАТО в Чорному морі

Союз НАТО посилює свою присутність у Чорному морі: вісім країн-союзниць альянсу нададуть для цього штабний персонал для багатонаціональної бригади, що базуватиметься в Румунії і стане основою цього посилення, ще п’ять країн зобов’язалися надати свої сухопутні та військово-повітряні сили для навчань і патрулювання. Про це стало відомо після зустрічі міністрів оборони НАТО в Брюсселі. Альянс запевняє, що ці кроки роблять виключно з оборонними цілями, тим часом із Москви лунає, що це не що інше, як намагання поглибити конфронтацію.

Українець Вороненков

Колишній депутат Державної думи Росії Денис Вороненков отримав українське громадянство завдяки українським родичам, а не від президента України. Колишній парламентар дав свідчення у справі Віктора Януковича і стверджує, що за анексію Криму не голосував – просто дав свою картку колегам у фракції. В Росії його оголосили у загальнодержавний розшук, а критикують його навіть опозиційні діячі. За що критикують – читайте тут.

І ще трохи про «Хмурого»

Військовому пенсіонерові Сергію Миколайовичеві Дубинському 54 роки. Він живе разом із родиною у добротному цегляному домі на хуторі в Ростовській області. Катається на дорогому канадському квадроциклі, володіє ділянкою в кілька десятків соток. Напевно, любить згадувати пройдені ним Афганістан і Чечню. У його житті був лише один день, про який він навряд чи буде говорити з незнайомими людьми: 17 липня 2014 року, день катастрофи «Боїнга-777» «Малайзійських авіаліній» під Донецьком. Усі деталі біографії людини, ймовірно, причетної до катастрофи, що шокувала світ, – за посиланням.

Напад на В’ятровича

У Києві силовики затримали трьох людей, які намагалися напасти на директора Українського інституту національної пам’яті Володимира В’ятровича. Крім того, під дверима Українського інституту національної пам’яті невідомі розлили червону фарбу і залишили наліпки «Славянская стража».

«День без іммігрантів»

Іммігранти у США вирішили залишитись удома і не піти у школу чи на роботу, щоб продемонструвати свій вплив на економіку і життєдіяльність у Сполучених Штатах. Ініціатива провести «День без іммігрантів» є відповіддю на ініціативу президента Дональда Трампа щодо посилення процедури депортації іммігрантів, які проживають у країні нелегально.

13 масових заходів

Саме стільки заплановано акцій у Києві у дні вшанування героїв Небесної сотні з 18 по 22 лютого. Найбільшу заявку, на 100 тисяч учасників, подала ОУН. У поліції Києва наголошують, що це лише попередні дані, і розраховують на більшу кількість анонсованих масових заходів. Крім того, напередодні у Службі безпеки України заявили, що деякі заходи, присвячені Революції гідності, організовуються з території Росії для дестабілізації ситуації в Україні.

Плекайте добру пам’ять про гідних пошани!

ВашеРадіо Свобода Daily