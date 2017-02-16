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16 Лютий 2017, Київ 23:18
Відео

Фільм «Переломний момент: Війна за демократію в Україні» (відео)

Фільм «Переломний момент: Війна за демократію в Україні» (відео)
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У Києві презентували документальний фільм «Переломний момент: Війна за демократію в Україні». Над стрічкою працювали триразовий володар «Оскара», американський документаліст Марк Джонатан Гарріс та український режисер Олесь Санін, відомий, зокрема, своїми роботами «Мамай» і «Поводир». З 18 по 20 лютого «Переломний момент» покажуть українські телеканали, а у майбутньому він має з’явитися на американському телебаченні. У 98 хвилинах історію української боротьби за власну державу і верховенство права розповідають професори Енн Еплбаум і Тімоті Снайдер, колишній президент Леонід Кравчук і екс-прем’єр Арсеній Яценюк, а найгостріші моменти революції та війни показують очима військових, медиків, журналістів і волонтерів.

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