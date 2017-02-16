У Польщі занепокоєні недостатньою протидією антиукраїнській дезінформації Росії

Варшава – Одним із головних завдань кремлівської пропаганди у Польщі є розхитування дружніх польсько-українських відносин – такого висновку дійшли аналітики з польського неурядового Центру міжнародних відносин, які дослідили методи російської інформаційної війни у польській інтернет-мережі. Схожі міркування у діячів інших громадських організацій Польщі, які відстежують діяльність проросійських тролів в інтернеті. Активісти із занепокоєнням говорять про недостатню протидію дезінформації, жертвами якої передусім стають молоді люди з провінції.

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Один із провідних аналітичних осередків у Центрально-Східній Європі – варшавський Центр міжнародних відносин – б’є на сполох. Аналітики цієї дослідницької інституції проаналізували зміст прокремлівської пропаганди у польській інтернет-мережі й дійшли висновку, що її вістря спрямоване проти України. Про це вони написали у звіті про проведене дослідження «Інформаційна війна в інтернеті».

Одним із головних завдань прокремлівської пропаганди у Польщі є спроба розхитати дружні відносини між польським і українським суспільством та урядом

​Антоній Вежейський, аналітик Центру міжнародних відносин, розповідає: «Одним із головних завдань прокремлівської пропаганди у Польщі є спроба розхитати дружні відносини між польським і українським суспільством та урядом».

За словами Вежейського, антиукраїнська пропаганда в польській мережі посилилася протягом літа й осені минулого року. Тоді у Польщі активно обговорювали питання Волинської трагедії, а на кіноекрани там вийшов фільм «Волинь» режисера Войцеха Смажовського.

Кремлівські пропагандисти скористалися нагодою, щоб роздмухати в інтернеті пристрасті навколо історичного минулого. «Тролі» жирують на фобіях поляків та історичному минулому», – пояснює аналітик.

Це були тексти із сильним емоційним забарвленням, вони написані таким чином, щоб спричинити відповідно сильну емоційну реакцію, аби людина зосередилася на емоціях, і тоді вона, так би мовити, вимикає раціональний аналіз проблеми

Він розповідає, як «фейкові» проросійські сайти у Польщі використали тему трагічної історії. «Це були тексти із сильним емоційним забарвленням, вони написані таким чином, щоб спричинити відповідно сильну емоційну реакцію, аби людина зосередилася на емоціях, і тоді вона, так би мовити, вимикає раціональний аналіз проблеми», – пояснив Вежейський.

Ми знайшли тексти про те, нібито українці хочуть відібрати у поляків Перемишль, що вони вважають Східну Польщу окупованою Західною Україною, що на Донбасі з українського боку воюють польські найманці, і таке інше

Аналітик перелічує «страшилки», які кремлівська пропаганда підсовує польським інтернет-користувачам: «Ми знайшли тексти про те, нібито українці хочуть відібрати у поляків Перемишль, що вони вважають Східну Польщу окупованою Західною Україною, що на Донбасі з українського боку воюють польські найманці, і таке інше». Непокоїть, наголошує Вежейський, що деякі «фейки» з інтернету потрапляли у провідні ЗМІ країни.

Аналітик твердить, що Кремль запустив потужний і динамічний механізм дезінформації польського суспільства. У мережі з’явилися десятки польськомовних прокремлівських сайтів і блогів, які публікують «фейкові» новини та інтерв’ю, маніпулюють цитатами і заголовками, пишуть про історію та сучасність у вигідному для Росії світлі. Натомість під різноманітними текстами про Україну, опублікованими в польських ЗМІ, з’являються сотні негативних проросійських коментарів.

Багато тролів, які «пасуться» в польській мережі – російськомовні – Баєк

Вежейський зазначає, що доволі часто ці коментарі написані, так би мовити, «дивною» польською мовою – з непритаманним їй порядком слів у реченні.

Схожі спостереження у Матеуша Баєка – політолога з фонду Global.Lab. Експерт каже, що потужна хвиля антиукраїнської пропаганди в польській мережі розпочалася три роки тому – одночасно з подіями на Майдані та російською агресією в Україні.

Вдаючись в дискусію з такими польськомовними тролями, я переходжу на російську, і вони не протестують. Причому часто застосовують русизми. Є багато доказів того, шо навіть якщо вони пишуть польською, то насправді є громадянами інших держав

Баєк вважає, що рідна мова багатьох «тролів», які засмічують інтернет агресивними коментарями, спрямованими проти України, – російська. Політолог розповідає: «Іноді, вдаючись в дискусію з такими польськомовними тролями, я переходжу на російську, і вони чомусь не протестують, сприймають це як щось очевидне. Причому часто вони застосовують русизми. Словом, є багато доказів того, шо навіть якщо вони пишуть польською, то насправді є громадянами інших держав».

Експерт наводить приклад, який на його думку, є підтвердженням того, що на польських форумах «пасуться» російські «тролі». «В образливих для українців коментарях часто можна зустріти слово «укроп», яке у Польщі не має того значення, що в сучасній Росії. «Укроп» польською означає неймовірну спеку, тож так можуть писати тільки росіяни, або поляки, які чомусь опинилися серед росіян», – наголосив Матеуш Баєк.

Він звертає увагу на те, що негативні антиукраїнські коментарі масово з’являються навіть під нейтральними новинами з України, тобто інформаційна війна в мережі ведеться, так би мовити, широким фронтом. Експерт звертає увагу на те, що «тролі» дуже активно коментують позитивні новини з України, зокрема на спеціалізовані теми.

Пересічні польські читачі такими новинами не цікавляться, а фахівці, яких цікавить економіка, не пишуть на економічних форумах дурниць про «укропів»

«Іноді читаєш коментарі під якимось текстом про ситуацію в українській економіці й не перестаєш дивуватися, бо складається враження, що багато поляків дуже цікавляться цими справами, та водночас начебто мають різко негативне ставлення до української держави. Насправді ж пересічні польські читачі такими новинами не цікавляться, а фахівці, яких цікавить економіка, не пишуть на економічних форумах дурниць про «укропів», – розмірковує політолог.

Водночас Матеуш Баєк звертає увагу на те, що три роки інтенсивної прокремлівської та антиукраїнської пропаганди у польській мережі не минули безслідно. На його думку, найбільше вона впливає на молодих людей із економічно відсталих регіонів держави.

Із часом частина поляків, особливо молодих, які опинилися на узбіччі суспільства, почали повторювати російську пропаганду. Виразно видно, що найбільше вона діє на молодих людей, особливо тих, кого називають «гопниками», бо часто саме вони презентують такі погляди

«Із часом частина поляків, особливо молодих, які опинилися на узбіччі суспільства, почали повторювати російську пропаганду. Виразно видно, що найбільше вона діє на молодих людей, особливо тих, кого називають «гопниками», бо часто саме вони презентують такі погляди», – зазначив Баєк.

Експерт пояснює, що для цих молодих людей інтернет є головним джерелом інформації, а в ньому сьогодні надмір антиукраїнської пропаганди. Тому такі люди починають повторювати услід за «тролями» «страшилки» про розквіт «бандеризму» в Україні чи про те, що українські заробітчани у Польщі «забирають у поляків роботу».

Українці Польщі не хочуть бути мовчазними жертвами «тролінгу» – Тима

Те, що частина поляків піддається на російську пропаганду, неабияк непокоїть українську меншину у Польщі. Петро Тима, голова Об’єднання українців Польщі, вбачає прямий зв’язок між інтенсифікацією російської пропаганди та посиленням антиукраїнських стереотипів у Польщі. За його словами, польським державним установам та неурядовим організаціям поки що не вдається ефективно реагувати на російську інформаційну війну.

Поглинуті дискусіями про УПА і Волинь, польські політики не добачають, що в роздмухуванні таких суперечок дуже зацікавлена Росія

«Поглинуті дискусіями про УПА і Волинь, польські політики не добачають, що в роздмухуванні таких суперечок дуже зацікавлена Росія. Це дуже добре видно на прикладі нищення українських могил і пам’ятників у Польщі, що відбувається за одним сценарієм. Тепер ті самі сили, за аналогічним сценарієм, реалізують провокації на польських похованнях в Україні», – каже він.

На жаль, так, як у часи Радянського Союзу західні совєтологи завжди були позаду радянських спецслужб і їхніх провокацій – так і тепер аналітики, журналісти, суспільства, політики не встигають за процесом

Петро Тима картає ті польські ЗМІ, які, інформуючи про антипольські випади у Гуті-Пеняцькій чи Биківні, не завдають собі клопоту заглибитися в тему й показати, звідки ростуть ноги таких провокацій. Український діяч твердить: «На жаль, так, як у часи Радянського Союзу західні совєтологи завжди були позаду радянських спецслужб і їхніх провокацій – так і тепер аналітики, журналісти, суспільства, політики не встигають за процесом».

Тима вважає, що слабка реакція польської держави на хвилю дезінформації може запустити небезпечний механізм політичних змін у державі. Мовляв, громадяни, які потрапили під вплив підступної кремлівської пропаганди, можуть ставити перед політиками вимоги, в яких зацікавлена Москва, а політики не можуть не рахуватися з голосом своїх виборців.

Ми намагаємося переконувати людей, що треба реагувати на мову ненависті в інтернеті, що відсутність реакції перетворить нас у мовчазні жертви і призведе до ще більшого поширення цього явища

Тима розповів, що українці Польщі вирішили самостійно чинити опір антиукраїнській війні в інтернеті. «Ми намагаємося переконувати людей, що треба реагувати на мову ненависті в інтернеті, що відсутність реакції перетворить нас у мовчазні жертви і призведе до ще більшого поширення цього явища», – каже він.

Минулого місяця Об’єднання українців Польщі організувало групу волонтерів, яка у співпраці з юристами моніторить польську мережу на предмет антиукраїнської пропаганди. За матеріалами цього моніторингу будуть підготовлені звіти, які неурядові та державні органи можуть використовувати для протидії інформаційній війні, що ведеться Кремлем проти Польщі та України.