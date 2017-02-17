Поліцейські на мільйон («СХЕМИ» | ВИПУСК №120)

Поліцейські на мільйон

Одна з реформ нової влади. Була міліція, стала поліція. Що це був за процес? Спершу всі старі кадри зарахували до лав новоствореної поліції – та почали переатестацію. Вона відбувалась фактично за зачиненими дверима – без телекамер та диктофонів. За офіційними підсумками цієї атестації, у якій взяло участь близько 70 тисяч осіб, всього було звільнено близько 5 тисяч працівників. Тобто система очистилась від старих кадрів лише на приблизно 7 відсотків. Тож не дивно, що серед працівників реформованої поліції та Міністерства внутрішніх справ залишилось чимало таких, офіційні доходи яких далекі від реального стилю життя. Катерина Каплюк продовжує ретельно досліджувати, як живуть «топові» правоохоронці вже після проведення реформи.

Трибунал для корупціонерів

У країні створена ціла низка нових антикорупційних правоохоронних органів, але вони майже безсилі, поки не реформована судова гілка влади. Країні потрібен Антикорупційний суд, створення якого уже передбачене законодавством. Тепер ще потрібен спеціальний закон, який би чітко описав всю процедуру. І навколо цього вже ведуться закулісні ігри. Між собою наразі конкурують дві концепції, одна з них – бачення активістів та депутатів, друга – Банкової та ОБСЄ. Загалом великої різниці між ними немає. Окрім одного, але принципового пункту. Якого – дивіться у сюжеті Валерії Єгошиної.