«Темна» від уряду для українців (огляд преси)

Газета «Україна молода» коментує введення в українській енергетиці надзвичайного стану і можливі віялові відключення. Безпосередньо займатися відключенням міністри доручили «низам» – головам облдержадміністрацій і головам обленерго. Така ініціатива спричинила критику уряду від енергетичних експертів газети, які переконані: створення подібних графіків є обов’язком уряду. Тобто його енергетичного блоку. І перекладати неприємну частину обов’язків на інших, залишивши собі лише «ручне управління», є не зовсім коректно, зазначає газета у статті «Темна» від уряду».

«Газета по-українськи» констатує, що постачання води, газу й електроенергії одночасно живлять і підконтрольні уряду території, і захоплені бойовиками. Видання наголошує, що за два роки стабілізації фронту Київ практично нічого не зробив, щоб розірвати або зменшити залежність від дій бойовиків. Ситуація з блокадою вияснила головне: Україні потрібна політична воля і термінова програма забезпечення незалежного існування українського Донбасу й України в цілому від життєвих комунікацій, які проходять окупованими територіями, і від вугілля звідти. Бо «договорняки» олігархів є джерелом постійної загрози. А особливо надмірна енергетична залежність цілої країни, наголошує газета.

«1917: революція як застереження» – у статті під таким заголовком газета «День» стверджує, що трагедія тієї доби – грізне застереження українцям у 2017 році. Видання пише, що метод дії путінських окупантів є неймовірно схожим на те, що робилося більшовиками 100 років тому: створення маріонеткових паралельних «органів влади», потім надання їм військової допомоги, і, таким чином, зовнішня агресія починає представлятись як нібито «внутрішня громадянська війна» і «допомога братньому народу».

Газета «Сегодня» інформує, що величезна кількість нелегальної зброї в українців призвела до істотного збільшення кількості вбивств із застосуванням «вогнепалу». Ще одним негативним трендом і 2016-го, і початку 2017 року стало те, що інтернет-шахраї вдосконалюють своє ремесло. За рік копи зафіксували понад 1,5 тисячі кіберзлочинів. Останнім часом шахраї все частіше заражають вірусами банкомати і виманюють обманом дані про банківські картки. Про інші негативні тенденції і про те, як потрібно їм ефективно протистояти газета розповідає в матеріалі «Україна кримінальна: вогнестріл і афери в мережі».