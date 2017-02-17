Продан: політики мають усвідомити, що підприємці – основа України

Умови роботи підприємців в Україні на сьогодні значно ускладнилися проти попередніх років. Про це заявила народний депутат від фракції «Блок Петра Порошенка» Оксана Продан – член парламентського комітету з питань податкової та митної політики, голова Всеукраїнського об’єднання малого та середнього бізнесу «Фортеця», коментуючи в ефірі Радіо Свобода рейтинг американського дослідницького центру The Heritage Foundation, згідно з яким Україна опустилася на чотири пункти в рейтингу економічних свобод і посідає 166 позицію серед 180 країн (найнижче в Європі) та залишається серед країн з «репресованою економікою».

<a href="https://w.soundcloud.com/player/?url=http%3A%2F%2Fapi.soundcloud.com%2Ftracks%2F308185072&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false&visual=true">SoundCloud</a>

– Дійсно, на сьогодні підприємцям набагато складніше працювати, ніж це було вчора, на жаль. Підприємці жаліються на несправедливі суди, які не захищають їхні права, на повну безкарність монополістів, які роблять те, що хочуть. І найголовніше – на сьогодні підприємці, так само, як і всі громадяни України, сплачують за дуже високими тарифами за газ, за світло. Але малий бізнес платить так само, як великий – ще більше, ніж платять громадяни.

Підприємці масово закриваються, тому що з 1 січня підприємець навіть на загальній системі (оподаткування) за відсутності жодного доходу зобов’язаний платити ЄСВ 704 гривні

Сьогодні, дійсно, підприємці масово закриваються, тому що з 1 січня підприємець навіть на загальній системі (оподаткування) за відсутності жодного доходу зобов’язаний платити ЄСВ (єдиний соціальний внесок) 704 гривні. Це ті гроші, яких немає, які треба заробити. Але держава з 1 січня вимагає заплатити ці гроші, незалежно від того, є доходи чи немає. Відповідно, такі рейтинги, на жаль.

– Але ж уряд декларує курс на дерегуляцію бізнесу, здійснює кроки у цьому напрямку. Є рейтинг легкості ведення бізнесу, в якому Україна, навпаки, поліпшила свої позиції. Цього недостатньо, щоб говорити про економічні свободи?

Я думаю, що це паралельні реальності: одна реальність, коли ми звітуємо і говоримо, що ми щось зробили, але насправді бізнес того не відчув

– Можна робити математичні підрахунки і різні рейтинги, а можна побачити поряд людей, підприємців, які закривають свою діяльність. Я думаю, що це паралельні реальності: одна реальність, коли ми звітуємо і говоримо, що ми щось зробили, але насправді бізнес того не відчув, а інша реальність – це коли бізнес насправді змушений платити тоді, коли в нього немає коштів.

– Як зазначається у звіті The Heritage Foundation, в Україні «уряд почав всеосяжний комплекс реформ для відновлення зростання, але прогрес поки що неочевидний». Що потрібно, щоб відчути цей прогрес: потрібен час, якісь додаткові заходи, політична воля?

Треба поважати тих, хто створюють робочі місця, сплачують маленькі, але податки

– Головне, що потрібно – це розуміння усіх політиків, що малий і середній бізнес – це все-таки основа України, а не ті, хто заважають. Треба поважати тих, хто створюють робочі місця, сплачують маленькі, але ті податки, яких не сплачують чиновники. Треба відчути політикам, у першу чергу політикам, що підприємці – це основа країни.

І найголовніше, про що говорять зазвичай підприємці: не заважайте нам, будь ласка, не вимагайте від нас платити за повітря. Ми повинні платити з доходів, з прибутків.

Сьогодні єдине, що ще тримає підприємців в Україні взагалі в якості підприємців – це спрощена система оподаткування

А сьогодні ми говоримо про необхідність отримання коштів від МВФ, і це дійсно потрібно зробити. Але якою ціною? Я вважаю, що обговорювати питання ліквідації «спрощенки» (спрощеної системи оподаткування – ред.), що зараз намагаються робити, не має права ніхто. Тому що сьогодні єдине, що ще тримає підприємців в Україні взагалі в якості підприємців – це спрощена система оподаткування.

Штраф у 320 тисяч за недопуск до перевірки. Цей розмір штрафу для підприємця вищий, ніж за порушення антикорупційного законодавства

Крім того, я би дуже просила, користуючись нагодою, звернути увагу і на перевірки, і на штрафи. Штраф у 320 тисяч за недопуск до перевірки. 320 тисяч підприємець може не заробити за весь рік. А це штраф, який сьогодні законом передбачений. Цей розмір штрафу для підприємця вищий, ніж за порушення антикорупційного законодавства.

– Останнім часом багато йдеться про реформу податкової міліції. Наскільки великою є ймовірність того, що навзамін створять менш репресивне відомство?

Відповідальність за ситуацію повинні нести не тільки урядовці, але і народні депутати, які голосують за той чи інший документ

– Це залежить знову ж таки від позиції депутатів. Як би ми не хотіли посилатися на уряд, але уряд пропонує проекти рішень, а народні депутати приймають ці закони. І я абсолютно переконана в тому, що відповідальність за ситуацію повинні нести не тільки урядовці, але і народні депутати, які голосують за той чи інший документ.

Нині є суди, які відмовляють у зверненнях податкової міліції, аргументуючи це тим, що у них (податкової міліції – ред.) немає повноважень. Тому що виник такий казус, коли ухвалення вночі закону про бюджет і «підбюджетних» проектів позбавило поліцію повноважень. Випадково, але все що робиться, то робиться на краще.

Я думаю, що закон про нову фінансову структуру, яка контролюватиме доходи, в першу чергу великого бізнесу, буде ухвалений найближчим часом у парламенті.