Справа Миколи Семени: суд починається

17 лютого в підконтрольному Росії Залізничному райсуді Сімферополя починається розгляд кримінальної справи щодо кримського журналіста Миколи Семени, якого звинувачує російська ФСБ у публічних закликах до порушення територіальної цілісності Росії (стаття 280.1 Кримінального кодексу Росії). Судячи з усього, цей судовий процес стане одним з найрезонансніших на півострові і за його межами, оскільки кримінальному переслідуванню за цією ж статтею піддаються й інші кримські журналісти, а також проукраїнські активісти. Крим.Реалії поспілкувалися з Миколою Семеною і його адвокатами напередодні першого судового засідання.

Про порушення проти Миколи Семени кримінальної справи стало відомо у квітні минулого року, коли до нього додому з обшуком прийшли співробітники ФСБ. Одночасно слідчі дії проводилися ще за сімома адресами кримських журналістів, яких допитували як свідків.

До того часу на півострові вже були порушені дві кримінальні справи за статтею 280.1 Кримінального кодексу Росії за фактами публікацій інших кримських журналістів – Анни Андрієвської та Андрія Клименка. Обидва виїхали з Криму після його російської анексії. А згодом таких справ стало вже шість: у сепаратизмі звинуватили главу Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова, його заступника Ільмі Умерова і члена феодосійського міського Меджлісу Сулеймана Кадирова.

Справу Миколи Семени розслідували майже рік і тепер крапку в ньому повинен поставити суд.

Технічне засідання

Як повідомив Крим.Реалії російський адвокат Семени Олександр Попков, засідання суду 17 лютого буде технічним і відбудеться у закритому режимі. Під час нього суд уточнить загальні положення справи, анкетні дані його учасників і ухвалить перші клопотання сторін. Про плани щодо клопотань захисту адвокат говорити не став. «Я не готовий обговорювати зараз те, що ми будемо робити, щоб сторона обвинувачення не була готова і заздалегідь не погоджувала це із судом і ФСБ. Я поки що про це говорити не буду», – сказав він.

Ми будемо заявляти клопотання про закриття кримінальної справи щодо Миколи Семени

Водночас інший адвокат Семени – Еміль Курбедінов – повідомив Крим.Реалії, що захист має намір клопотати про закриття кримінальної справи проти журналіста у зв'язку із відсутністю складу злочину. «Ми будемо заявляти клопотання про закриття кримінальної справи щодо Миколи Семени. Після вивчення матеріалів справи ми дійшли висновку, що жодних підстав звинувачувати його в сепаратизмі у слідства не було і немає. Ми також будемо говорити про те, що докази по справі слідство отримало з порушенням закону, що частина доказів взагалі не стосуються справи, що матеріали дуже сумнівні», – каже Еміль Курбедінов.

Під час слідства адвокати чотири рази подавали клопотання про закриття кримінальної справи, але всі вони були слідчими відхилені.

Раніше адвокати журналіста заявляли, що у справі керуються нормами міжнародного законодавства і положеннями федерального закону про державний кордон. В останньому йдеться, що українсько-російський кордон пролягає по Керченській протоці, а не по кримському перешийку, де після російської анексії півострова російські прикордонники облаштували свої пункти пропуску.

Згідно з висновком політологічної експертизи російського експерта Михайла Савви, на цій підставі статус Криму продовжує залишатися спірним. А Конституція Росії дозволяє її громадянам вільно висловлювати свої думки.

«Сподіваюся, що в Росії є нормальний суд»

Я маю таке ж право, як і мільйони учасників дискусії щодо Криму, висловити точку зору

Микола Семена вважає, що слідство у його справі не об'єктивне, а працює з явним "обвинувальним ухилом». «У всьому світі триває активна дискусія про статус і приналежність Криму, в ній беруть участь мільйони людей. І я маю таке ж право, як і мільйони учасників цієї дискусії, висловити свою точку зору. Тим більше мій матеріал був опублікований у рубриці «Погляд». Все це підтверджує, що я діяв у рамках 29 статті Конституції Росії, яка надає мені право висловлювати свою точку зору», – говорить він.

Близько року, поки триває слідство, Микола Семена перебуває на підписці про невиїзд. За цей час у нього загострилися проблеми зі здоров'ям. Однак клопотання про надання йому можливості лікуватися в Києві слідчий відхилив.

За час слідства низка українських медіа-організацій та авторитетних міжнародних інституцій висловилися на підтримку Миколи Семени. Напередодні початку судового розгляду його справи солідарність з ним висловили 27 правозахисних організацій, які об'єднані в Платформу громадянської солідарності (Civic Solidarity Platform).

«Платформа громадянської солідарності (Civic Solidarity Platform) обурена жорстокістю заходів, ухвалених російським урядом у щодо тих, хто висловлює мирну незгоду з його політикою в Криму. Члени CSP висловлюють свою підтримку і солідарність з Миколою Семеною і закликають міжурядові організації і міжнародне співтовариство рішуче і чітко виступати проти репресивних дій Російської Федерації у Криму», – сказано в їхній спільній заяві.

Микола Семена, у свою чергу, зізнається, що не очікував такої масової підтримки. «Я дуже вдячний колегам за підтримку, я відчуваю її щохвилини. І спочатку я навіть не уявляв, що ця підтримка буде настільки широкою. Однак російська правова система не звертає уваги на правові аргументи і йде своїм шляхом. Але все-таки я сподіваюся, що в Росії є нормальний суд, а не політично мотивований, і що наші аргументи почують», – сказав журналіст у коментарі Крим.Реалії.

Я сподіваюся, що в Росії є нормальний суд, а не політично мотивований, і що наші аргументи почують

​Суддя з невідомим бекграундом

Розгляд справи Миколи Семени по суті заплановано на 28 лютого. Суддею у справі є Надія Школьная. Вона працює в підконтрольному Кремлю Залізничному райсуді Сімферополя менш ніж рік. У листопаді 2015 року питання про її призначення суддею розглядала підконтрольна Росії кваліфікаційна колегія Криму. А реальне призначення відбулося в травні 2016 року на підставі указу президента Росії.

На сайті підконтрольного Москві суду сказано, що Школьная перебуває на своїй посаді безстроково.

Чим вона займалася до цього, достовірно невідомо. Однак у списку кримських «суддів-зрадників» її прізвище відсутнє.

Оригінал публікації – на сайті ​Крим.Реалії