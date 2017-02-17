Президент США Дональд Трамп заявляє, що не має ніяких справ і йому невідомо про будь-які контакти його команди з Москвою. «Я не маю нічого у Росії, не маю ніяких позик у Росії, не маю ніяких справ з Росією. Президент Росії Володимир Путін, дуже мило, зателефонував мені щоб привітати з перемогою на виборах. Потім він зателефонував, щоб привітати з інавгурацією, що було чудово. Але це зробили багато лідери, майже всі лідери з усіх країн», – заявив Трамп 16 лютого на прес-конференції у Вашингтоні. (Відео АР)