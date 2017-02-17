Вічні санкції

(Рубрика «Точка зору»)

«Кримський» твіт президента США Дональда Трампа став логічним завершенням серії висловлювань високопоставлених американських чиновників щодо майбутнього санкцій проти Росії. І він означає тільки одне: санкції нікуди не подінуться.

Російські чиновники, які стверджують, що Кремль не планує домовлятися з Білим домом щодо повернення Україні анексованого півострова, тільки підтверджують цей нехитрий висновок. Я теж схильний вважати, що Росія не торгуватиметься зі Сполученими Штатами через Крим. У цьому сенсі кримські санкції нагадують мені знамениту поправку Джексона-Веніка.

У 1974 році конгресмени запропонували обмежити торгівлю з державами, які перешкоджали еміграції та порушували права людини. Поправка була покликана вплинути на можливості виїзду радянських євреїв, яких комуністична влада на тлі зростаючого в країні антисемітизму перетворила на справжніх заручників режиму. І, між іншим, радянські керівники точно так само не збиралися торгуватися через євреїв, як нинішні російські керівники, через Крим. Євреї були радянськими громадянами, Крим ‒ «російською територією». Чого причепилися?

А того. Саме з поправки Джексона-Веніка почалося запаморочливе цивілізаційне відставання СРСР від західного світу. Раніше Радянський Союз міг хоча б копіювати передові технології. З ухваленням поправки він втратив і цю можливість. Конгресменам, яких радянська пропаганда небезпідставно показувала як головних ворогів режиму (в 70-і роки сенатором Джексоном в СРСР ледь не дітей лякали, а моя мама розважалася вигадуванням пісеньок із конгресменом в головній ролі), можна щиро подякувати за наближення термінів демонтажу Радянського Союзу. Генрі Джексон і Чарльз Венік ось уже понад чотири десятиліття ‒ мої захисники і герої.

Російські чиновники явно не пам'ятають історію, інакше вони б знали, що поправку Джексона-Веніка скасували вже після того, як з політичної карти світу зникла держава, проти якої вона була спрямована.

Невже хтось із цих «патріотів» хоче, щоб і Росію спіткала та сама доля? Щоб кримські санкції скасували разом із Росією?

Віталій Портников – журналіст і політичний коментатор, оглядач Радіо Свобода

Думки, висловлені в рубриці «Точка зору», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію редакції

Оригінал публікації – на сайті ​Крим.Реалії