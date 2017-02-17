Комаровський: якщо відома людина рекламує ліки – це обман або порушення закону

Для людей, які вірять у миттєве схуднення чи оновлення організму після «чудодійної таблетки», в мережі знайдеться багато шахрайської реклами про медичні препарати. Дуже часто, аби зацікавити потенційних клієнтів, рекламодавець додає фото та інтерв’ю відомих осіб. Мовляв, придбай ці вітаміни – будеш сильним, як боксер В’ячеслав Узелков, чи здоровим, як лікар Євген Комаровський. Відомі люди, щоправда, згоди на рекламу сумнівних препаратів не давали. І, часто безуспішно, намагаються добитись, аби їхнє ім’я не використовувалось для шахрайства. Навіть коли вдається закрити один такий сайт чи банер – на його місці з’являються численні дублікати. Психологи вважають, що у такої реклами є своя цільова аудиторія – невпевнені в собі та інфантильні люди.

Боксер та тренер телешоу «Зважені та щасливі» В’ячеслав Узелков розповідає, що після виходу програми за його участі люди почали звертатись і питати, чи дійсно він та дружина Марина Боржемська-Узелкова рекламують в інтернеті засоби для схуднення.

Але якби я спіймав якусь таку людину, то, чесно кажучи, я згадав би, що я боксер, і вибив би мізки повністю

Інколи така реклама з’являється банерами та новинних чи розважальних сайтах, а інколи для неї створюють окремий ресурс. Коли ж їхні знайомі телефонували за вказаними номерами – у відповідь на претензії шахраї кидали слухавку. «Але якби я спіймав якусь таку людину, то, чесно кажучи, я згадав би, що я боксер, і вибив би мізки повністю», – говорить він в інтерв’ю Радіо Свобода.

За словами Узелкова, за фейкову рекламу складно карати також тому, що і споживачі, які купили фальшивку, рідко звертаються до правоохоронців зі скаргою. Він радить людям не довіряти рекламі препаратів, яка обіцяє миттєвий ефект.

«Ми – тренери. Ми взагалі за те, щоб працювати. А реклама використовує нас і каже: «Ви можете не працювати і будете худенькі». В принципі це абсурд. Якщо людина з головою, то вона подумає: «Вони – тренери, і пропонують якісь пігулки, щоб люди не займалися». Я б так і подумав би», – говорить Узелков.

Якщо б розповсюджувачі чимось ризикували, вони б цим не займалися – Комаровський

З подібними проблемами постійно має справу і відомий в Україні лікар Євген Комаровський. Він звертався до Генеральної прокуратури, виявивши черговий сайт із шахрайською рекламою, утім, результатом незадоволений.

Складно знайти замовника, продавця, того, хто розміщує рекламу

«Я вірю в те, якщо б розповсюджувачі чимось ризикували, вони б цим не займалися. Розумію, що складно знайти замовника, продавця, того, хто розміщує рекламу. Але є абсолютно конкретні сайти, де розміщені всі ці речі, де збирають людей, платять їм гроші. Взяти і заарештувати розповсюджувача – це взагалі нічого не коштує. Вони цим не займаються. Їм це нецікаво», – говорить Комаровський в інтерв’ю Радіо Свобода.

Жодна людина, яка себе поважає, не буде продавати ліки, які рятують всіх і від всього, каже Євген Комаровський. За його словами, люди повинні знати найголовніше – ліки не можна рекламувати, згідно з законом.

Якщо лікар або відома людина рекламує якийсь конкретний засіб, то це завжди або порушення закону, або прямий обман

«Якщо ж те, що вони продають – не ліки, а біодобавки, то теоретично їх рекламувати можна. Але біодобавки нікого не лікують. Тобто це або обман, або порушення закону. Нічого іншого бути не може. Якщо лікар або відома людина рекламує якийсь конкретний засіб, то це завжди або порушення закону, або прямий обман», – говорить Комаровський.

Богомолець: те, що рекламується через цю банерну рекламу – вбиває людей

Лікар та голова комітету з питань охорони здоров’я Верховної Ради Ольга Богомолець також давно бореться з шахрайською рекламою, що використовує її ім’я для продажу сумнівних препаратів. Час від часу знаходить в мережі свої фото та вигадані інтерв’ю із закликами купити «супержироспалювач» або ж засіб від бородавок, папілом і родимок.

Як наслідок, її клініка щодня отримує дзвінки зі скаргами від незадоволених покупців «чудодійних таблеток».

«Те, що рекламується і що робиться через цю банерну рекламу, вбиває людей. Наприклад, коли пропонують відмовитись від тих ліків від гіпертонії, які призначив лікар, і перейти на те, що сайти пропонують. Це може призвести до інфаркту, інсульту, до смерті. Чи коли пропонують лікувати шкірні новоутворення невідомими «болтушками», від яких у людини може бути меланома. І це все робиться від імені Ольги Богомолець», – говорить вона в інтерв’ю Радіо Свобода.

Із минулого року Богомолець зверталась до Міністерства охорони здоров’я щодо фейкового сайту «Мінздрав». Останнім часом співпрацює також із кіберполіцією, департаментом Національної поліції. Проте закрити подібні сайти складно.

«Вони можуть впливати тільки в тому випадку, якщо провайдери є в Україні. Якщо провайдери не в Україні, функції нашої кіберполіції на цьому завершуються. Ідентифікувати і покарати цих людей неможливо. Я не бачу легальних шляхів. Тільки доносити до людей інформацію, щоб вони «не велися» на це», – говорить Богомолець.

Як і хто має карати за шахрайську рекламу?

Оперативно та остаточно закривати такі шахрайські ресурси силами лише кіберполіції – складно, адже є багато нюансів. Про це говорить Сергій Березюк, головний інспектор відділу протидії злочинам у сфері електронної комерції кіберполіції.

«На сьогодні ми маємо лише кілька звернень. І хотілось би зазначити, що вони надійшли буквально в лютому», – говорить він у коментарі Радіо Свобода.

Загалом на подібні випадки шахрайства в інтернеті поширюється закон України «Про рекламу», розповідає Березюк. Відповідно, наглядають за його дотриманням ціла низка відомств: починаючи від Антимонопольного комітету та закінчуючи Національною радою з питань телебачення і

радіомовлення. Та жодне з них напряму не регулює рекламу в мережі.

Кіберполіція – це оперативний підрозділ кримінальної поліції, тож без кримінального провадження його можливості та повноваження обмежені у таких випадках, каже він. Якщо ж уже є доручення слідчого – кіберполіція може проводити слідчі дії чи оперативно-розшукові заходи.

Та на практиці це полягає у тому, що співробітники використовують відкриті дані: шукають шахрайські сайти в інтернеті, моніторять соціальні мережі, спілкуються з провайдерами, розповідає Березюк.

Якщо, використовуючи цю недобросовісну рекламу, завдано значної шкоди людям, то настає кримінальна відповідальність

«Якщо, використовуючи цю недобросовісну рекламу, завдано значної шкоди людям, то настає кримінальна відповідальність. Загалом у законі «Про рекламу» визначено, що передбачена дисциплінарна, цивільно-правова , адміністративна та кримінальна відповідальність, залежно від правопорушення», – говорить він.

Утім, випадку, коли поширювача такої шахрайської реклами покарали, Сергій Березюк не озвучив.

«Найчастіше покупці цього – невпевнені люди із низькою самооцінкою» – психолог

Реклама «чудодійних препаратів», які буцімто рекламують відомі люди, розрахована на певний прошарок населення, говорить психолог Наталія Глухенька.

«У людей є певна ілюзія про зірок і про їхнє життя. Їм здається, що ці люди живуть краще, отримують більше задоволення від життя, мають більше статків та талантів. Такі люди страждають від низької самооцінки, не є самодостатніми і вірять, що якщо користуватимуться тим, чим зірки, то відчуватимуть себе впевненіше», – пояснює психолог у коментарі Радіо Свобода.

Якщо ж людина, зрештою, не отримує обіцяного ефекту від «зіркового» препарату, то відчуває себе ще більше невпевненою або ж «виливає» агресію на ту відому людину, які приписали ліки.

«І ця агресія може виходити назовні. Вона буде розказувати всім, що дурять, що її використали. Тобто, вона не задумується, чому не подіяло», – каже Глухенька.

Саме тому, каже експерт, жертви таких обманів часто знову купують сумнівні препарати. Бажання отримати ефект швидко та не бути за це відповідальним видається їм надто спокусливим.