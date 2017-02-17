Вся корисна інформація для українців у Чехії – на одному сайті

Українці у Чехії, ті, що живуть тут давно, або тіЁ що перебралися до цієї країни нещодавно, і навіть ті, хто лише планує приїхати до цієї країни, отримали можливість краще зорієнтуватися у місцевих реаліях і в тому, що відбувається у житті громади. Все це завдяки новому інформаційному порталу UAportal.cz, який розпочав свою роботу 17 лютого. І хоча подібні послуги пропонують і інші сайти для іноземців, які спрямовані на міжнародну аудиторію, зручність нового порталу в тому, що його цільова група – українці.

«Свій до свого по своє» – під цим гаслом українські діаспори у світі живуть уже багато років, але у Чехії масова трудова міграція українців – явище відносно нове, тож у залежності від потреб у різний час тут створювалися різні організації, які іноді не взаємодіють. Об’єднати їх під одним віртуальним дахом, а також запропонувати багато корисної інформації для людей, які пов’язали своє життя з Чехією, вирішили празькі активісти Галина Андрейців та Володимир Теленько. Ідея з’явилася ще кілька років тому, після акцій на підтримку українського Майдану та воїнів АТО, і їхніх родин, але робота забрала тривалий час, адже гроші довелося вкладати власні, говорить Галина Андрейців. Вона переконана, що цей сайт буде корисним для громади.

«Він потрібен українцям. Тут українців є 120 тисяч, тільки за офіційними даними, і вони є дуже незгуртовані. Вони не знають, що відбувається в Чехії, які події робить українська громада, які є концерти, які групи приїжджають, де збираються українці, які тут живуть», – говорить Галина Андрейців, яка також очолює в Празі недержавну організацію «Українська європейська перспектива».

В нас буде багато корисної інформації саме для заробітчан – наша база знань, а також цікава група у спільнотах, яка називається «Будьмо уважні» про місцевих шахраїв, і про те, на що треба звернути увагу, коли сюди їдеш або коли вже тут працюєш чи вчишся

Більшість українців, які приїжджають до Чехії – заробітчани, вони планують затриматись тут недовго, щоб фінансово підтримати свою родину. Але багато з тих, хто планував попрацювати кілька років, залишаються в Чехії вже друге десятиліття. Також очікуване збільшення квот на робочі візи для українців може кількісно вплинути на тутешню громаду, розповідає Галина Андрейців: «В нас буде багато корисної інформації саме для заробітчан – наша база знань, а також цікава група у спільнотах, яка називається «Будьмо уважні» про місцевих шахраїв, і про те, на що треба звернути увагу, коли сюди їдеш або коли вже тут працюєш чи вчишся».

Буде інформація і для туристів, і для студентів, зокрема, про вступ до чеських університетів, про підтвердження легітимності дипломів. Дедалі більше українська громада у Чехії поповнюється і спеціалістами з вищою освітою, адже Чехії бракує лікарів, фахівців у сфері інформаційних технологій, є тут і юристи, і економісти, і науковці, й оперні співаки, і бізнесмени, для яких умови ведення бізнесу виявилися простішими, ніж в Україні. Ці люди рідко з’являються на українських акціях, хоча багато з них не втрачає зв’язок з Україною.

Крім заробітчан, ми хочемо залучити ще і креативну частину українців, яких тут є багато

«Крім заробітчан, ми хочемо залучити ще і креативну частину українців, яких тут є багато, бо є багато і студентів, і професорів, які спілкуються у якомусь своєму колі, і на якісь більші події, більші акції мало приходять, бо просто про них не знають. Тому більше уваги ми будемо приділяти їм», – обіцяє співавторка інформаційного сайту UAportal.cz.