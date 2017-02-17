Тиск, що стимулює: від надзвичайного стану до енергонезалежності

В Україні запрацював режим застосування надзвичайних заходів в енергетиці. Кабмін пояснив запровадження цього рішення торговельною блокадою, яку започаткували громадські активісти та люди, що називають себе ветеранами АТО, на лінії розмежування. Серед надзвичайних заходів – економія та можливі відключення електрики в семи областях. Втім, існує думка, що саме дії блокувальників підняли проблему торгівлі з окупованими територіями до державного рівня. Як виявилось, уряд не виконав рішення Ради національної безпеки та оборони від 2014 року, яке вимагало вжити заходів щодо забезпечення енергонезалежності країни.

Не можна сказати, що міністерство нічого не зробило. Якби міністерство нічого не зробило і зараз би зупинилися поставки, ми вже робили б відмикання. Але ми робили все для того, щоб цього не відбулося

Енергосистему України переводять у «ручний режим» управління: запроваджують економію на теплових блоках, натомість збільшують частку електропостачання з атомних станцій. В переліку тимчасових надзвичайних заходів Кабміну йдеться й про те, що – у разі потреби – можуть бути застосовані погодинні відімкнення електрики. Втім, як наголосив прем’єр Володимир Гройсман, таке питання наразі не стоїть.

А міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик запевняє, що запасів вугілля вистачить, аби не вдаватися до практики вимикань.

«Не можна сказати, що міністерство нічого не зробило. Якби міністерство нічого не зробило і зараз би зупинилися поставки, ми вже робили б відмикання. Але ми робили все для того, щоб цього не відбулося», – зауважує міністр.

​

В областях отримали вказівку готуватись до відімкнень

У крайньому разі вимикання електрики загрожують семи областям: Київській, Дніпропетровській, Харківській, Чернігівській, Запорізькій, Сумській та Черкаській. Саме в цих регіонах електроенергія виробляється за рахунок антрацитового вугілля.

В областях уже готуються до можливих вимикань. Зокрема, на Сумщині готуються закуповувати генератори за бюджетні кошти. Серед найбільш слабких місць щодо енергоживлення – лікарні, зазначає голова Сумської області Олександр Марченко.

Заспокоюють сумчан і щодо теплозабезпечення. «Вугілля достатньо на 7 діб роботи котельної на вугіллі, далі обладнання котельної може працювати на газі. Тариф змінюватись не буде, і сумчани будуть з теплом», – запевняє заступник генерального директора ТОВ «Сумитеплоенерго» Надія Покутня.

Проігноровані рішення?

Чи дійсно вдасться уникнути відімкнен, залежатиме здебільшого і від погоди, наголошує Вадим Улида, колишній заступник міністра енергетики та вугільної промисловості. Він працював у міністерстві за уряду Арсенія Яценюка.

Ще у 2014 році було ухвалене рішення РНБО щодо розробки стратегії енергетичної незалежності країни та заміни вугілля з окупованого Донбасу іншими видами палива.

Цю ситуацію було опрацьовано тоді, і тепер є чіткий комплекс заходів. Але інші джерела постачання вугілля так і не були запущені, імпорт вугілля з інших країн так і не почався

«Фактично цю ситуацію було опрацьовано тоді, і (тепер) є чіткий комплекс заходів. Але, на жаль, інші джерела постачання вугілля так і не були запущені, імпорт вугілля з інших країн так і не почався. Фактично неодноразово про це говорили, що залежати від постачання вугілля з тимчасово окупованих територій – ризиковано. У 2014 році було законтрактоване вугілля з ПАР, тобто частково питання вирішене, а чому це не було зроблене в цьому році чи в минулому – питання не до мене», – пояснює Вадим Улида.

16 лютого президент ввів у дію нове рішення РНБО, яке, по суті, дублює рішення, і у 2014 та 2015 роках. Втім, за уряду ані Яценюка, ані Гройсмана виконані вони не були. По суті, приписи рішення збігаються й із вимогами блокадників, які частково зупинили залізничний товарообмін з окупованими територіями.

​

Попит на рішення РНБО створив громадянський тиск – Бутусов

Юрій Бутусов, головний редактор порталу «Цензор.нет», вважає, що ці рішення не виконували саме через відсутність суспільного тиску. Він пояснює, що блокада винесла проблему на державний рівень, що є політичним позитивом. Та в даному разі не йдеться про позитив для економіки.

Торгівля з Росією через окуповані території – це не просто економіка, це питання національної безпеки

«Торгівля з Росією через окуповані території – це не просто економіка, це питання національної безпеки. Тому, на жаль, якщо влада не хоче або не вміє, ще не навчилась, працювати як інституція, то в неї будуть проблеми і на неї будуть тиснути такими, можливо, не завжди розумними заходами. Це буде продовжуватись, що б не зробили. Розженуть акцію протесту – вони збиеруться знову, знайдуть компромат на когось – на всіх не знайдуть», – вважає Юрій Бутусов.

​

У влади з’являється можливість маніпулювати цією обставиною – коли їй вигідно, вона вважає цю територію українською, коли їй не вигідно, вона вважає цю територію окупованою

Філософ Сергій Дацюк у своїй публікації зазначає, що наявна проблема пов’язана, зокрема, і з тим, що влада досі не надала правового визначення неконтрольованим територіям. «Відтак у влади з’являється можливість маніпулювати цією обставиною – коли їй вигідно, вона вважає цю територію українською, коли їй не вигідно, вона вважає цю територію окупованою», – зазначає дослідник.

А Юрій Бутусов вважає, що розумний тиск суспільства на владу стимулює її до виконання власних рішень попри протилежні інтереси певних представників фінансово-промислових угруповань. Він упевнений, що намагання держави розв’язати проблему силовим шляхом лише ще більше змобілізує суспільство проти влади.