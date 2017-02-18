Радіо Свобода Daily: акції до річниці Майдану керовані з Кремля чи патріотичними почуттями?

Доброго ранку!

У пам’ять про Майдан

У наступні кілька днів у центрі Києва, на майдані Незалежності, не буде порожньо навіть кілька годин – із 18 по 22 лютого тут пройдуть майже два десятки масових заходів. Акції приурочені до третьої річниці перемоги Майдану та дня Героїв Небесної сотні. Серед них і марші, і вшанування загиблих, і фотовиставки, і віча.

Крім акцій «ОУН» і «Нового вогню», на Майдані заплановані також багато інших. Зокрема, 19 лютого киян кличуть на віче, а 22 лютого запланували спільний марш три націоналістичні організації – партія «Свобода», партія «Національний корпус» (створена на основі Цивільного корпусу «Азов») і партія «Правий сектор». Також 18 лютого, до другої річниці військових дій біля Дебальцева, ветерани АТО проведуть ходу пам’яті – від КМДА до Софійської площі через майдан Незалежності. (Повний розклад офіційних заходів до річниці Майдану опубліковано на сайті Українського інституту національної пам’яті.)

Служба безпеки України застерігає: частина акцій керована з Росії, і навіть безневинних учасників можуть використати для дестабілізації ситуації. Активісти обурюються: мовляв, злочини Майдану не розслідують, а критику влади прирівнюють до роботи на Кремль.

«Переломний момент: Війна за демократію в Україні»

Американський режисер Марк Джонатан Гарріс отримав три «Оскари» за документальні стрічки. У переддень третьої річниці подій на Майдані він приїхав до Києва, щоб презентувати фільм «Переломний момент: Війна за демократію в Україні». Цю стрічку Гарріс створив у співавторстві з Олесем Саніним – режисером фільмів «Мамай» та «Поводир» і продюсером десятків документальних фільмів. В ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода американський документаліст поділився, чим його надихнула українська революція та чому американці повинні знати про Майдан.

Поліцейські на мільйон

Серед працівників як реформованої поліції, так і Міністерства внутрішніх справ залишилось чимало таких, офіційні доходи яких далекі від реального стилю життя. Як живуть «топові» правоохоронці, досліджувала програма «Схеми», спільний проект Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший».

Війська для відслідковування іммігрантів?

Агенція Associated Press повідомила про рішення щодо розгортання близько 100 тисяч військових Національної гвардії США в 11 штатах для відслідковування нелегальних іммігрантів біля кордону з Мексикою. Але речник Білого дому Шон Спайсер назвав повідомлення AP «безвідповідальним», «100-відсотковою неправдою». Повідомлення AP з’явилося після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що наступного тижня планує видати новий указ щодо іммігрантів. Новий указ має замінити попередній, у якому йшлося про тимчасове посилення правил імміграції, виконання якого зупинене рішенням федерального судді у Сіетлі.

Протест проти «податку на дармоїдство»

У Мінську пройшов «Марш розгніваних білорусів». На акцію проти так званого «податку на дармоїдство» прийшли близько 2 тисяч людей. Білорусь – єдина у світі країна, де з безробітних беруть податок. Декрет Олександра Лукашенка набув чинності з 1 січня 2015 року, під його дію потрапили півмільйона людей.

Порцелянові квіти від Меланії Трамп

Меланія Трамп подарувала дружині японського прем’єра скульптуру з порцеляни під назвою «Троянда в цвіту», змайстровану художником українського походження Володимиром Каневським. Майстер народився в Харкові, де працював архітектором, поки не емігрував до США у 80-х. Володимир творить дивовижні квіти, що вражають своєю реалістичністю. Роботи скульптора є предметом розкоші, продаються в найдорожчих крамницях – Dior у Парижі та на П’ятій авеню у Мангеттені. Їх колекціонують законодавці моди по всьому світу. А вартість унікальних творів сягає від трьох до двадцяти тисяч доларів.

А завершити сьогоднішній огляд хочемо історією Ігоря Романчука з Івано-Франківська. Хлопець народився з ДЦП, але це не завадило йому відчувати себе повноцінним членом суспільства, мати роботу й вести активний спосіб життя. Ігор освоїв професію програміста і створив безкоштовний мобільний застосунок FriendlyIF, який показує карту пандусів на спорудах його рідного міста.

Людство постійно придумує рамки, і лиш окремі відчайдухи виходять за них. Не бійтесь виходити й Ви!

Ваше Радіо Свобода Daily бажає Вам гарних вихідних!