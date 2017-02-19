Що зміниться у практиці сімейного лікаря?

Близько 210 гривень на рік має намір держава виділяти сімейному лікареві на одного пацієнта. Якщо лікар обслуговуватиме 2 тисячі громадян – а так планується – виходить 420 тисяч гривень на рік, або 35 тисяч на місяць. Зростання суттєве – з огляду на те, що нині і про зарплату у 5 тисяч гривень більшість державних лікарів можуть тільки мріяти. Уже цього року, як очікується, українці мають обрати свого сімейного лікаря та укласти з ним угоду. Як усе це відбуватиметься? На запитання по темі Радіо Свобода відповідає разом із заступником міністра охорони здоров’я Олександром Лінчевським.

Хто такий сімейний лікар?

Лікар загальної практики – сімейний лікар – це медичний фахівець, який може надавати первинну медичну допомогу членам родини будь-якої статі та віку.

У чому полягатимуть зміни?

Міняється лише система фінансування. Сьогодні ми фінансуємо заклад, пацієнт прикріплений до поліклініки. Сенс змін – фінансуватиметься кожен лікар окремо

Олександр Лінчевський каже, що «принципових змін немає». «Є лікар, є пацієнт, вони зустрічаються, й один лікує іншого, – каже заступник міністра. – Міняється лише система фінансування. Сьогодні ми фінансуємо заклад, пацієнт прикріплений до поліклініки. Сенс змін – фінансуватиметься кожен лікар окремо».

МОЗ анонсує, що зміни мають запустити з літа цього року. У міністерстві радять до липня визначитися зі своїм сімейним лікарем. Що це означає?

Громадянин може обрати того лікаря загальної практики, який йому до вподоби. Це може бути навіть лікар із медичного закладу з іншого району вашого міста (детальніше про це можна прочитати на сайті міністерства). Після цього з лікарем необхідно укласти угоду, й уже на основі угоди лікар зможе отримувати від держави кошти на пацієнта.

Про які кошти йдеться?

В середньому – про близько 210 гривень на пацієнта на рік. Це не означає, що саме в таку суму має вкластися пацієнт під час отримання медичної послуги. Ця сума виділятиметься на кожного пацієнта, який матиме підписану угоду зі своїм лікарем. Як зазначають у МОЗ, у межах гарантованого пакету первинної медичної допомоги пацієнт отримуватиме все безкоштовно, незалежно від того, скільки відповідних процедур чи аналізів призначив лікар.

Скільки пацієнтів може бути в одного лікаря?

Попередньо йдеться про ліміт у 2 тисячі пацієнтів на одного сімейного лікаря. Олександр Лінчевський каже, що, за розрахунками міністерства, наразі лікар загальної практики обслуговує приблизно цю саму кількість пацієнтів.

Чи нададуть первинну медичну допомогу людині, яка не підписала договір?

У МОЗ зазначають, що на першому етапі змін можна буде отримати медичні послуги у чинному нині порядку. Однак у майбутньому, якщо людина свідомо відмовлятиметься укладати таку угоду, то зрештою сплачуватиме за послуги сімейного лікаря з власної кишені.

Що кажуть критики?

Деякі звертають увагу на те, що 35 тисяч гривень на місяць, які лікар матиме за умови обслуговування 2 тисяч пацієнтів, може виявитися недостатньо для належної якості послуг. Наприклад, голова профільного парламентського комітету Ольга Богомолець звертає увагу на те, що 35 тисяч гривень – це не місячна зарплатня лікаря, а кошти, на які він має забезпечити надання послуг протягом місяця. Тобто від цієї суми треба відняти, скажімо, оплату оренди приміщення, де лікар надаватиме послуги, зарплатню медсестри, без якої лікар загальної практики навряд чи обійдеться, або транспорт, щоб дістатися до пацієнта в іншому районі.

Деякі сімейні лікарі у розмові з Радіо Свобода зазначили про розширення галузей їхньої відповідальності – зокрема, про те, що у перелік додалися, наприклад, травматологія, офтальмологія, неврологія. Водночас вони звертають увагу на те, що більшість лікарів у сімейних амбулаторіях – люди передпенсійного віку, перекваліфікація яких – справа проблемна. А серед випускників вишів із відповідною спеціальністю охочих іти в амбулаторію сімейної медицини не так багато, як хотілося б. У МОЗ, однак, вважають, що новий підхід сприятиме залученню молодих фахівців і відсіє тих, хто є професійно непридатним.

Коли запустять ці новації?

Планують із середини 2017 року. У МОЗ, однак, зазначають, що ключові базові документи (наприклад, наказ про Порядок надання первинної медичної допомоги, зразок декларації про вибір лікаря тощо) наразі перебувають на етапі обговорення.

Інтерв’ю з заступником міністра охорони здоров’я Олександром Лінчевським слухайте в аудіозапису ефіру