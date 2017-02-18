З нагоди 100-річчя революції у Росії, яка підштовхнула криваві протистояння і започаткувала соціальні експерименти масовими репресіями, у низці країн вирішили, що це – нагода помилуватися російським мистецтвом тієї епохи. Одна з таких виставок відкрилися і в Лондоні. Загалом понад 200 експонатів розповідають історію Радянського Союзу з 1917 по 1932 роки. На початку експозиції їх вітають велетенські портрети Леніна і Сталіна. Зали розбиті на тематичні секції «Вітання вождю», «Людина та машина», «Світле майбутнє», де показано серію афіш Володимира Маяковського «Ми оточені ворогами» та інше.