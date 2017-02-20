«Мінський фронт» житиме? (Огляд преси)

У спекотні дні лютого, коли на Авдіївку сипалися російські снаряди, багато хто поквапився поховати підписані два роки тому домовленості. Однак, як зазначає «Український тиждень», Мінськ, як той Ленін, живіший за всіх живих. Навіть якщо здається мертвим. Тижневик стверджує, що поки Україна не поверне собі контроль над власним кордоном, говорити про відновлення територіальної цілісності передчасно. Адже від заміни одних кремлівських маріонеток на інших ситуація не зміниться на краще. А виведення військ обговорювати взагалі не варто, позаяк від Луганська до російського кордону кілометрів 40. І без контрольованого кордону вводити й виводити війська в цьому районі можна хоч по кілька разів за день. Тому будь-яка спроба провести вибори в Донецьку та Луганську без попереднього встановлення контролю над кордоном сприйматиметься саме як зрада, наголошує тижневик у статті «Мінський фронт».

Чому те, що відбувається навколо блокади окупованого Донбасу може наблизити Україну до екстремістського сценарію, аналізує тижневик «Фокус». Видання пише, що в суспільно-політичному житті є події-маркери, які впливають на подальший розвиток ситуації в країні. Блокада при всій її неоднозначності саме з таких. З одного боку, це добре, зазначає видання. Бо змусить владу шукати легальні шляхи «товарообміну» (або його заборони) з окупованими територіями. Але з іншого боку, те, що відбувається, наближає Україну до екстремістських сценаріїв. Тижневик переконує, що блокада – тільки пробний камінь. І при її успішності ветерани війни перейдуть до суто політичних вимог: відставка одіозних персонажів із влади, кримінальне покарання корупціонерів, перш за все з силовиків і суддів, вибори за новим законодавством. І, звісно, буде спроба перенесення акцій до Києва. Якщо в разі блокади загроза застосування зброї спрацює, то цей аргумент стане основним, попереджає видання у матеріалі «Політ пробного каменю».

Про те, хто і скільки заробляє на постачанні вугілля з окупованих територій, а також про те, кому найвигідніше блокування окупованих територій, розповідає тижневик «Новое время». Зокрема, експерт видання, політолог Володимир Фесенко не вірить, що блокадники переслідують благу мету. «Наркомани марнославства» – таким словами він характеризує Семена Семенченка і Володимира Парасюка. Мовляв, звикли до суспільної уваги і хочуть повернути її знову. Втім, на думку експерта, головні одержувачі дивідендів залишаються в тіні. Конкретніше про них йдеться в статті «Чорна справа».

Блокаду не треба любити. Її треба сприймати як шанс побачити симптоми хвороби державного організму, усвідомити їхні причини і почати боротися за життя, наголошує «Дзеркало тижня». Можна спробувати розігнати блокаду силою. Можна висмикнути скальпель і зашити рану, щоб заховати побачене. Але цей скальпель завжди залишиться в руках людей. І від українців залежатиме, чи наступний розтин не стане смертельним, наголошує дописувач у публікації «Скальпель».

Україна – справжній рай для хакерів, стверджує тижневик «Фокус». Кіберзлочинність стає все більш продуманою, а вкрадені суми – все більш значними: тільки в минулому році шахраї вкрали 339 мільйонів гривень з банківських карток українців. Керівник департаменту кіберполіції розповів тижневику, чому мережевих зловмисників складно посадити в тюрму, чому шкідливо засиджуватися в дорогих ресторанах і як самостійно стати професіоналом в IT-сфері. Стаття називається – «Агент 404».