«Ластівчине гніздо» – найвідоміший символ Криму – можуть закрити для туристів на три роки. Замок потребує реконструкції, тож доступ до пам'ятки зараз суттєво обмежений. До будинку пускають водночас тільки трьох людей, а на оглядовий майданчик перед ним – максимум десять. А під час сильного вітру замок взагалі зачиняють. Але фундамент візитної картки Криму дав тріщину ще чотири роки тому. Тоді вчені півострова терміново підготували проект реконструкції. За який навіть встигли у 2013 році розрахуватися з бюджету. Після анексії з'ясувалось - підконтрольну Кремлю владу кримські напрацювання не задовольняють. Вони знайшли нових виконавців. За 132 мільйони рублів. Але реконструкції й досі нема. Хто тепер хазяйнує у кримських замках та палацах та чи дочекаються кримські замки порятунку – про це у новому випуску програми «Крим.Реалії».