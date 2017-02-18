У західному тилу без змін: риторика лідерів у Мюнхені щодо безпеки в світі

На Мюнхенській конференції з безпеки американська сторона дещо заспокоїла перестороги Брюсселя щодо заяв про «застарілість» НАТО, висловлених раніше президентом США Дональдом Трампом. Україну ж західні лідери переконували, що варіант скасування санкцій проти Росії до виконання Мінських угод не розглядають, а самим угодам поки альтернативи немає.

«Хочу вас запевнити від імені президента Трампа, що Сполучені Штати Америки підтримують НАТО. Ми не відступимо від наших зобов’язань перед альянсом», – заявив віце-президент США Майк Пенс. За його словами, США «є і будуть найбільшим партнером Європи», бо життєздатність відносин між країнами альянсу забезпечуються не лише «міццю озброєння», а й спільними принципами та цінностями, серед яких «свобода, демократія, справедливість та верховенство права». У своїй промові він зазначив, що Росію потрібно «притягнути до відповідальності» за її дії в Україні.

Україна отримала «дуже переконливий сигнал підтримки» з боку Сполучених Штатів Америки, сказав у коментарі журналісту Радіо Свобода президент України Петро Порошенко. Підбиваючи підсумки своєї особистої зустрічі з Пенсом, він зауважив, що Україна залишатиметься одним з топ-пріоритетів адміністрації нового президента США. Порошенко також додав, що «був приємно вражений дуже доброю поінформованістю» американського високопосадовця щодо українських проблем.

Росія хоче «прагматичних» відносин зі США

Тим часом, голова комітету з міжнародних справ Ради федерації Росії Костянтин Косачов висловив розчарування заявою віце-президента США, назвавши її «глухим кутом».

«Відповідальність за виконання Мінських угод щодо України знову однозначно покладена на Росію. У цьому контексті мантра про готовність налагодити з Росією відносини зависає в повітрі», – написав Косачов на своїй сторінці у Facebook.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров у своєму виступі звинуватив розширення впливу НАТО у погіршенні ситуації всередині Європи. Він акцентував на тому, що «ера, яка прийшла на зміну Холодній війні» завершилася, але дехто з представників Заходу продовжує мислити її категоріями. За його словами, «однополярний світ», де домінують США, не може існувати довго.

Лавров наголосив, що Росія хоче «прагматичних» відносин зі США, заснованих на взаємоповазі та спільній відповідальності за стабільність у світі, і назвав загострення цих відносин «неприродним» та закликав до відновлення співпраці.

«Передбачуваність та добросусідство завжди були складовою нашої політики», – запевнив Лавров та вкотре закликав до переговорів української влади з ватажками угруповань «ДНР» та «ЛНР».

Європа не скасує санкцій проти Росії до виконання Мінських угод

Відкриваючи другий день Мюнхенської безпекової конференції, канцлер Німеччини Ангела Меркель нагадала, що країни Заходу мають боронити принципи територіальної цілісності і що НАТО слід «зміцнити східний фланг» після того, що зробила Росія в Україні. Вона також висловила підтримку Мінських угод, відзначивши, що виступає «проти того, щоб викидати те, що може бути корисним».

Верховний представник Євросоюзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Федеріка Моґеріні запевнила, що до виконання цих домовленостей Євросоюз не скасовуватиме санкцій проти Росії. За її словами, питання України залишатимуться у фокусі ЄС.

Голова політичної групи Європейської народної партії, яка є найвпливовішою в Європейському парламенті, Манфред Вебер також заявив про принципову та консолідовану позицію його соратників стосовно збереження санкцій проти Росії до відновлення суверенітету та територіальної цілісності України.

«Нормандська четвірка» домовилась про зусилля з припинення вогню з 20 лютого

Голови міністерств закордонних справ країн «нормандської четвірки» – Павло Клімкін (Україна), Зіґмар Ґабріель (Німеччина), Жан-Марк Ейро (Франція) та Сергій Лавров (Росія) – дійшли висновку, що що альтернативи Мінським угодам немає і заявили про готовність вплинути на впровадження режиму припинення вогню на Донбасі з 20 лютого.

«Ми говорили про підвищення рівня насильства за останні тижні. Всі сторони погодились реалізувати домовленості тристоронньої контактної групи у Мінську, яких досягли два дні тому, про встановлення режиму тиші, та про те, що не втілено станом на зараз, – відведення важкого озброєння від лінії розмежування», – повідомив журналістам глава МЗС Німеччини Зіґмар Ґабріель.

Міністри вирішили «не розширювати формат переговорів», – не відкидаючи, щоправда, варіант тіснішої взаємодії зі США, – і протягом наступних двох тижнів планують зібратися знову, щоб обговорити поточну ситуацію на сході України.

Глава МЗС Франції Жан-Марк Ейро підкреслив, що сторони будуть проводити зустрічі доти, доки не досягнуть прогресу.

Тим часом президент Росії Володимир Путін підписав указ, яким визнав чинними деякі «документи», видані в окремих районах Донецької та Луганської областей, «на період до політичного врегулювання ситуації на підставі Мінських угод».

Президент України та представники українського МЗС наголошують, що російська сторона таким чином порушила Мінські угоди.

Над матеріалом працювали Steven Gutterman у Мюнхені та Ярослава Куцай