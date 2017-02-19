ДСНС попереджає про підвищення рівня води на річках у низці областей

Державна служба з надзвичайних ситуацій України попереджає про підвищення рівня води на річках у низці областей.

Як повідомляє прес-служба відомства з посиланням на дані Укргідрометцентру, 20 - 23 лютого у зв’язку з вiдлигою на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська області), Захiдного Бугу (Львiвська, Волинська області) очiкується підвищення рiвнiв води на 0,5 – 1,5 метра над рiвнями.

Також ДСНС попереджає про лавинну небезпеку на Закарпатті, рятувальники просять за можливості не виходити у гори.

За даними Укргідрометцентру 19 лютого, у зв’язку з вiдлигою, у горах східної частини Закарпатської області оголошується значна (3 рівень) лавинна небезпека.