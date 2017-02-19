Білорусь: у Гомелі сотні людей протестували проти «податку на дармоїдство»

У білоруському місті Гомель сотні людей вийшли з протестом проти декрету про «дармоїдство».

У протесті брали участь люди різного віку, акція пройшла без інцидентів, незважаючи на те, що захід не був затверджений заздалегідь владою.

17 лютого близько 2000 людей протестували в столиці Білорусі, Мінську, багато хто був з плакатами авторитарного президента Олександра Лукашенка.

Близько 60 тисяч осіб підписали петицію проти закону, який вимагає, щоб люди, які працювали менше 183 днів протягом календарного року, платили податок у розмірі близько 200 доларів США. Цей президентськийдекрет, «Про попередження соціального утриманства», у народі прозвали «декретом про дармоїдів».

Закон не поширюється на зареєстрованих осіб, які шукають роботу, домогосподарок, фермерів і осіб, що працюють в Росії. Чиновники кажуть, що лише близько 10 відсотків з 430 тисяч білорусів до цього часу заплатили податок.

Білорусь – єдина у світі країна, де з безробітних беруть податок. Декрет Олександра Лукашенка набув чинності з 1 січня 2015 року,крайній термін виконання 20 лютого.