20 лютого. Майдан. Це було тут

Журналісти Радіо Свобода відзняли місця розстрілу силовиками президента Януковича учасників Революції Гідності, поєднавши минуле і теперішнє в одному відео.

20 лютого 2014 року увійшло в історію України, як день розстрілу «Небесної Сотні». За даними слідства, від пострілів снайперів у формі спецпризначенців «Беркуту», на вулиці Інститутській у центрі Києва загинули 48 беззбройних учасників Революції Гідності.

Спеціальний проект Радіо Свобода «Майдан. Це було тут» показує хроніку подій Революції Гідності через об’єктиви камер журналістів Радіо Свобода. Коли минуле проявляється у теперішньому на місцях основних подій.