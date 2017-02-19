Емір-Усеїна Куку, члена Кримської контактної групи з прав людини і сина ветерана кримськотатарського національного руху Кемала Куку, заарештували понад рік тому. 11 лютого виповнився рік з дня його затримання. Після обшуку в Кореїзі Куку затримали за підозрою в діяльності ісламської організації «Хізб ут-Тахрір», визнаної в Росії терористичною. Емір-Усеїн – один із шести кримських татар, зарахованих ФСБ до її «ялтинського осередку». На волі Емір-Усеїна чекають дружина Мер'єм і двоє дітей: 10-річний син Бекір і 5-річна дочка Сафіє.
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Мер'єм, дружина Емір-Усеїна Куку, відповідає на телефонні дзвінки. Селище Кореїз, неподалік Ялти
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П'ятирічна донька Емір-Усеїна і Мер'єм Сафіє вдома у вітальні. У подружжя Куку також є син – десятирічний Бекір
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Посвідчення Емір-Усеїна про правозахисну діяльність, видані йому муніципальними органами влади до анексії Криму
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Мер'єм Куку – вчитель англійської та кримськотатарської мов. Поза домашніми справами і поїздками на суди чоловіка вона займається репетиторством
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Мати Мер'єм займається з онукою читанням. Після арешту чоловіка батьки і рідні намагаються допомагати в роботі по дому або в догляді за дітьми
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Бекір Куку молиться на дуа в річницю арешту Емір-Усеіїа
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Бабуся й онучка готують кубете
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Бекір зустрічає гостей, які прийшли на спільну молитву в будинок Куку
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Мер'єм Куку
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Мати Емір-Усеїна Муніра Абдураїмова дивиться відео з коридору суду, де її онуки розповідають, як сумують за «бабашкою»
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Книги з бібліотеки Куку, написані про батька Емір-Усеїна Кемаля, ветерана кримськотатарського національного руху
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Мер'єм під час молитви. Через рік після арешту чоловіка
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Вулики на задньому дворі Куку. За розповідями Мер'єм, у день обшуку Емір-Усеїну довелося в наручниках відкривати кожного з них для огляду
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