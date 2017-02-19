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19 Лютий 2017, Київ 18:45
Фотогалереї

В очікуванні батька. Як живе сім'я фігуранта «справи Хізб ут-Тахрір» Емір-Усеїна Куку (фотогалерея)

Емір-Усеїна Куку, члена Кримської контактної групи з прав людини і сина ветерана кримськотатарського національного руху Кемала Куку, заарештували понад рік тому. 11 лютого виповнився рік з дня його затримання. Після обшуку в Кореїзі Куку затримали за підозрою в діяльності ісламської організації «Хізб ут-Тахрір», визнаної в Росії терористичною. Емір-Усеїн – один із шести кримських татар, зарахованих ФСБ до її «ялтинського осередку». На волі Емір-Усеїна чекають дружина Мер'єм і двоє дітей: 10-річний син Бекір і 5-річна дочка Сафіє.
Мер&#39;єм, дружина Емір-Усеїна Куку, відповідає на телефонні дзвінки. Селище Кореїз, неподалік Ялти
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Мер'єм, дружина Емір-Усеїна Куку, відповідає на телефонні дзвінки. Селище Кореїз, неподалік Ялти

П&#39;ятирічна донька Емір-Усеїна і Мер&#39;єм Сафіє вдома у вітальні. У подружжя Куку також є син &ndash; десятирічний Бекір
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П'ятирічна донька Емір-Усеїна і Мер'єм Сафіє вдома у вітальні. У подружжя Куку також є син – десятирічний Бекір

Посвідчення Емір-Усеїна про правозахисну діяльність, видані йому муніципальними органами влади до анексії Криму
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Посвідчення Емір-Усеїна про правозахисну діяльність, видані йому муніципальними органами влади до анексії Криму

Мер&#39;єм Куку &ndash; вчитель англійської та кримськотатарської мов. Поза домашніми справами і поїздками на суди чоловіка вона займається репетиторством
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Мер'єм Куку – вчитель англійської та кримськотатарської мов. Поза домашніми справами і поїздками на суди чоловіка вона займається репетиторством

Мати Мер&#39;єм займається з онукою читанням. Після арешту чоловіка батьки і рідні намагаються допомагати в роботі по дому або в догляді за дітьми
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Мати Мер'єм займається з онукою читанням. Після арешту чоловіка батьки і рідні намагаються допомагати в роботі по дому або в догляді за дітьми

Бекір Куку молиться на дуа в річницю арешту Емір-Усеіїа
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Бекір Куку молиться на дуа в річницю арешту Емір-Усеіїа

Бабуся й онучка готують кубете
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Бабуся й онучка готують кубете

Бекір зустрічає гостей, які прийшли на спільну молитву в будинок Куку
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Бекір зустрічає гостей, які прийшли на спільну молитву в будинок Куку

Мер&#39;єм Куку
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Мер'єм Куку

Мати Емір-Усеїна Муніра Абдураїмова дивиться відео з коридору суду, де її онуки розповідають, як сумують за &laquo;бабашкою&raquo;
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Мати Емір-Усеїна Муніра Абдураїмова дивиться відео з коридору суду, де її онуки розповідають, як сумують за «бабашкою»

Книги з бібліотеки Куку, написані про батька Емір-Усеїна Кемаля, ветерана кримськотатарського національного руху
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Книги з бібліотеки Куку, написані про батька Емір-Усеїна Кемаля, ветерана кримськотатарського національного руху

Мер&#39;єм під час молитви. Через рік після арешту чоловіка
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Мер'єм під час молитви. Через рік після арешту чоловіка

Вулики на задньому дворі Куку. За розповідями Мер&#39;єм, у день обшуку Емір-Усеїну довелося в наручниках відкривати кожного з них для огляду
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Вулики на задньому дворі Куку. За розповідями Мер'єм, у день обшуку Емір-Усеїну довелося в наручниках відкривати кожного з них для огляду

Сафіє з матір&#39;ю неподалік свого будинку в Кореїзі
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Сафіє з матір'ю неподалік свого будинку в Кореїзі

Мер&#39;єм на тлі гори Ай-Петрі неподалік будинку
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Мер'єм на тлі гори Ай-Петрі неподалік будинку

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