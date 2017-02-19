Емір-Усеїна Куку, члена Кримської контактної групи з прав людини і сина ветерана кримськотатарського національного руху Кемала Куку, заарештували понад рік тому. 11 лютого виповнився рік з дня його затримання. Після обшуку в Кореїзі Куку затримали за підозрою в діяльності ісламської організації «Хізб ут-Тахрір», визнаної в Росії терористичною. Емір-Усеїн – один із шести кримських татар, зарахованих ФСБ до її «ялтинського осередку». На волі Емір-Усеїна чекають дружина Мер'єм і двоє дітей: 10-річний син Бекір і 5-річна дочка Сафіє.